Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HKU SPACE 6.6辦開放日 線上線下同步進行

升學攻略
更新時間：15:36 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:36 2026-05-18 HKT

在人工智能（AI）重塑工作、學習及生活模式的時代，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）將於6月6日（周六）舉辦 OPEN SPACE 開放日，並以線上線下同步形式進行，設有超過80場精彩活動，涵蓋「AI與科技」、「商業及金融」、「語言文化」、「精緻生活」、「專業發展」、「身心健康」及「DSE升學規劃」等多個主題，為不同年齡及背景的您提供學習與探索機會。

三大重點講座

當日設三大重點講座，如立法會議員鄧飛剖析「155規劃「主動對接、把握機遇」的教育發展方向」。（資料圖片）
當日設三大重點講座，如立法會議員鄧飛剖析「155規劃「主動對接、把握機遇」的教育發展方向」。（資料圖片）

今年OPEN SPACE以緊扣AI時代發展趨勢，結合專業發展、升學規劃與生活探索為活動焦點，協助大家更清晰地掌握未來方向。當日設三大重點講座，如立法會議員鄧飛剖析「155規劃「主動對接、把握機遇」的教育發展方向」; Google Cloud 策略顧問翁偉基分享與「AI共存：重新定義隱私、生產力與日常學習」; 以及資深心理輔導師岑杏賢與學院課程主任郭杰韻博士深入探討「從『溝而不通』到『真溝通』：活用輔導技巧，開創職場家庭雙贏」。

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數 

除重點講座外，超過80場不同主題的精彩講座，主題涵蓋7大類別，包括：「AI與科技」、「商業及金融」、「身心健康」、「精緻生活」、「專業發展」、「語言文化」及「DSE升學規劃」。無論是想提升競爭力的在職人士，還是正為升學及職涯作規劃的學生，均可透過活動汲取新的知識，規劃未來學習與發展的路向。

延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

OPEN SPACE開放日

  • 日期：6月6日（周六）
  • 時間：11：00至18：00
  • 地點：香港金鐘道95號統一中心6樓
  • 備主：費用全免
  • 詳情及登記:>>按此<<

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
6小時前
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
7小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
8小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
18小時前
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
01:53
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
社會
5小時前
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
影視圈
3小時前
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
影視圈
18小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT