HKU SPACE 6.6辦開放日 線上線下同步進行
更新時間：15:36 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:36 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:36 2026-05-18 HKT
在人工智能（AI）重塑工作、學習及生活模式的時代，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）將於6月6日（周六）舉辦 OPEN SPACE 開放日，並以線上線下同步形式進行，設有超過80場精彩活動，涵蓋「AI與科技」、「商業及金融」、「語言文化」、「精緻生活」、「專業發展」、「身心健康」及「DSE升學規劃」等多個主題，為不同年齡及背景的您提供學習與探索機會。
三大重點講座
今年OPEN SPACE以緊扣AI時代發展趨勢，結合專業發展、升學規劃與生活探索為活動焦點，協助大家更清晰地掌握未來方向。當日設三大重點講座，如立法會議員鄧飛剖析「155規劃「主動對接、把握機遇」的教育發展方向」; Google Cloud 策略顧問翁偉基分享與「AI共存：重新定義隱私、生產力與日常學習」; 以及資深心理輔導師岑杏賢與學院課程主任郭杰韻博士深入探討「從『溝而不通』到『真溝通』：活用輔導技巧，開創職場家庭雙贏」。
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除重點講座外，超過80場不同主題的精彩講座，主題涵蓋7大類別，包括：「AI與科技」、「商業及金融」、「身心健康」、「精緻生活」、「專業發展」、「語言文化」及「DSE升學規劃」。無論是想提升競爭力的在職人士，還是正為升學及職涯作規劃的學生，均可透過活動汲取新的知識，規劃未來學習與發展的路向。
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OPEN SPACE開放日
- 日期：6月6日（周六）
- 時間：11：00至18：00
- 地點：香港金鐘道95號統一中心6樓
- 備主：費用全免
- 詳情及登記:>>按此<<
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