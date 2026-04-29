AI短期課程︱涵蓋入門級至深度進修 學習AI行銷/生成影片/自媒體創作

人工智能（AI）技術近年發展迅速，並已廣泛應用於各行各業。為緊貼市場需要，多間大專院校及持續進修機構，包括香港大學專業進修學院、香港中文大學專業進修學院及職業訓練局等，紛紛推出各類實用型AI短期課程。這些課程定位不同，由針對KOL及市場營銷的視覺內容創作，到提升辦公室效率的自動化工具，以至深度的嵌入式系統技術應有盡有，為在職人士提供多元化的進修途徑，以提升個人競爭力。

AI短期課程︱香港大學專業進修學院：以行銷及營銷為核心

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）今個夏天推出以行銷及營銷為核心的AI短期課程，旨在協助市場部人員、創作者及KOL提升實戰技能。重點課程包括「AI驅動市場營銷」及「AI行銷實戰營：掌握產品攝影與影片製作技巧」等。前者引導學員循序漸進地掌握AI工具，將其轉化為實際應用的行銷策略與戰術，從而提升品牌曝光率與投資回報率（ROI）；後者則協助行銷人員將傳統創意流程轉型為「AI優先」模式，專注為電子商務及社交平台大規模製作高質素的視覺內容。上述課程將於2026年5月開課，課時介乎7至16小時不等。

香港大學專業進修學院夏季短期課程

AI短期課程︱香港中文大學專業進修學院：針對職場行政與多媒體製作

至於香港中文大學專業進修學院（CUSCS），則針對職場行政與多媒體製作需求，推出多個兼讀制AI課程。內容涵蓋廣泛及專門範疇，如「社交媒體短片製作與AI優化」、「Python與AI應用入門之提升辦公室工作流程」及「生成式AI影片製作」等。以Python課程為例，學員可由淺入深學習程式設計基本技能，並嘗試以AI驅動優化日常繁瑣的工作流程，適合有意轉型或提升數位技能的在職人士報讀。上述課程均於5月開課，全期約4至5節課，時間安排具彈性，特別適合生活繁忙的在職人士於工餘時間進修。

香港中文大學專業進修學院短期兼讀課程

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AI短期課程︱職業訓練局：課程為特定行業設計

職業訓練局（VTC）提供的AI課程相對較專業，適合特定行業的人士修讀。例如結合電子工程範疇的「人工智能嵌入式系統基礎」，該課程着重實務訓練，學員需參與小型項目（Mini projects），涉及手勢控制機械人（Gesture-controlled robot）及智能感應器（Smart sensor）等技術應用，藉此增強解難能力。另亦有專為資訊科技從業員設計的「人工智能與生成式AI應用導論」等。課程時數由3至9小時不等，在職人士可按個人的職業發展導向，靈活選擇最合適的增值課程。

職業訓練局短期課程

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AI短期課程︱青年會專業書院：提供入門級課程

若想輕鬆踏入AI領域，青年會專業書院（YMCA College of Careers）提供一系列入門級課程，適合初學者，可以說是「淺嚐」AI。課程包括「A.I. 自媒體創作商業應用課程」及「A.I. 辦公室商業應用課程」，且學費相對實惠。前者涵蓋AI音樂創作、宣傳品製作及版權知識；後者則專攻實用技能，如ChatGPT寫作練習、自動生成PPT簡報及持續生成報表等。課程課時共12小時，分別於5月及6月開課。

青年會專業書院短期課程

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