中大研AI手術機械人 自動化清除腎石

人工智能（AI）已應用於臨床醫療，中文大學研發用於逆行性腎內手術（RIRS）的AI機械人，可自行導航、識別腎石並完成清理碎石程序，機械人已在2月完成首個人體臨床實驗，力爭於2028至2030年間商業化落地，連同癌症標靶治療的核酸納米藥物、3D納米製造平台專案，均獲選為第三批「產學研1+計劃」獲資助項目。

2月完成首個臨床實驗

陳世祈指，新技術提升打印效率，以微米計算的物品為例，需時由以往兩至三星期，大幅加快至僅半小時，可用於製作3D光計算晶片、人工晶狀體等醫療器材和封裝等，在電動車、醫療保健、計算及通訊等領域具備巨大潛力。歐文瀚攝

用於RIRS的AI機械人，由中大醫學院外科學系助理教授劉青陽牽頭研發，是全球首款具備Level-3監督式自主AI手術機械人，在醫生監督下，能自行於腎內導航、以雷射系統識別腎石位置，並在完成碎石程序後自行吸出石碎。團隊在2月運用AI機械人，成功在約一小時內為病人清除直徑約5毫米的結石，需時與傳統手術模式雖然相若，但劉青陽指因循軟鏡方式清除的結石大小上限約為2厘米，但不少病人的結石更大，如能自動化清除碎石，將能提升手術效率。

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他續稱，現時通過RIRS清除腎結石手術程序，包括將軟鏡放進人體進入腎臟，發現結石後由激光將其粉碎，再將其吸出體外，但不同醫生的學習和技術水平參差，手術過程亦耗時，「如果結石有2至3厘米大，手術過程可能需要3至4小時或以上，甚至要進行多次手術才完成」，病人的感染風險亦因此增加。

現時在臨床應用的AI手術機械人大多缺乏自主能力，劉青陽指新研發機械人「監察式自主」，經訓練後能自行辨識結石和正常組織。他強調決定何時開始與停止發射激光的程序，仍是由醫生決定，以免傷害病人。他指團隊計劃在今年進行10至15次手術，明年進行多中心測試時再進行150至200次，並利用「產學研1+」資助推動認證，目標在2028至2030年商業化落地。

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目標2030年前商業化

至於機械與自動化工程學系教授陳世祈的團隊，研發「基於雙光子投影技術的超快多材料3D納米製造平台」，突破目前的「速度與精度」限制，每小時打印速度最高可達100至400立方毫米，解析度介乎20至100納米，製造成本更可減少95%。

陳世祈指，新技術提升打印效率，以微米計算的物品為例，需時由以往兩至三星期，大幅加快至僅半小時，可用於製作3D光計算晶片、人工晶狀體等醫療器材和封裝等，在電動車、醫療保健、計算及通訊等領域具備巨大潛力。

記者 歐文瀚

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