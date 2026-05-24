中大生探討校巴致謝現象 幾多人落車會講「唔該司機」？｜語文探驪

「唔該司機」是香港中文大學極具代表的校園用語，常見於師生乘搭校巴後向司機致謝，體現了中大校園的致謝文化。為了進一步考察，是次研究擬探討乘客向校巴司機道謝的頻率、用語，以及影響的可能因素。由於難以同時記錄每位乘客的詳細背景資料，故僅按乘客性別及大致年齡層作比較分析。

中大校內設有校巴。資料圖片

是次研究共觀察239名乘客，其中110人直接以「語言」的方式向司機道謝；有趣的是，所有人均使用了「唔該」一詞，至於整體道謝率則約為46%。

時段方面，中午班次的道謝率最高，達58%；早上最低，僅為37.7%；下午則為45.8%，與整體平均值相近。此差異或與乘客的精神狀態有關：中午時段精神較佳，早上則相對較為疲倦。至於下車站點方面，在剔除樣本數量過少的站點後，各站道謝率均與整體水平相若，未見明顯關聯。

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性別方面，女性乘客的道謝率為48.8%，明顯高於男性的34.5%，顯示在本次研究中，女性較多向司機道謝。年齡層方面，年輕乘客的道謝率為49%，中老年乘客僅為33.3%。這似乎反映了年輕乘客較熟悉、亦較願意追隨這種「唔該司機」的致謝文化；再加上同儕影響，道謝頻率因而較高。相對而言，中老年乘客中或包含校外訪客，未必了解相關文化，或因此較少參與。

研究亦發現，道謝行為具有一定的傳染情況。數據顯示，當前一名乘客曾表達感謝，下一名乘客道謝的機率會提升至58.4%，顯著高於平均水平。在所有曾道謝的乘客中，近7成的前兩名乘客中至少有一人曾道謝；平均連續道謝人數為2.18人，反映乘客或會受現場氛圍感染，或基於從眾心理而跟隨道謝。

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當然，無論是下車時一句「唔該，有落」，還是車廂中一聲「唔該，借借」，「唔該」早已是交通工具上極自然的禮貌表達。正因如此，「唔該司機」可視為日常語言習慣在校巴場景中的自然延伸；只是當這種說法在中大校園內不斷重複、認同，它也逐漸成為一種可辨識的校園風景。

文：香港中文大學理學院一年級學生陳景博

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈中大校巴「唔該司機」致謝現象側記〉。

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