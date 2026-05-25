中大人文學科術語研究基地揭牌 冀助推動術語規範化發展

科學技術新名語因應新理論不斷湧現，中文大學吳多泰中國語文研究中心屬下「語言學術語論壇暨人文學科術語研究基地」日前揭牌，中心主任暨基地主任鄧思穎教授指，期望通過論壇推動術語規範化的發展，構建中國自主的知識體系。

結合名詞委及研究中心資源

是次語言學術語論壇共進行了四場主題報告。中大提供

論壇的圓桌討論環節圍繞5個主題展開討論，探討術語正名、語言學術語翻譯等事宜。

全國科學技術名詞審定委員會（名詞委）在1985年成立，是經國務院授權，代表國家審定、公布科技名詞的權威性機構；而「人文學科術語研究基地」由名詞委和吳多泰中國語文研究中心共建，是名詞委首個在境外成立的研究基地，旨在推動術語分析與方法構建、學術交流與知識普及、術語應用與成果建設等工作。

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吳多泰中國語文研究中心前身為1966年成立的「中國語言學研究中心」，是中大最早成立的研究中心之一，多年來積極推動中國語文的研究與應用，旗下《中國語文研究》及《中國語文通訊》期刊，明確建議作者參考名詞委公布的《語言學名詞》和「術語在線」作為論文中英文術語的依據，協助語言學術語的規範化。

中大表示，人文學科術語研究基地將結合雙者的優勢資源，立足人文學科術語研究領域，致力推動語言學術語規範化與標準化發展，以對接國家規劃，肩負促進融入和服務國家發展大局的使命，並為提升人文學科術語的國際影響力、國際傳播效能貢獻力量。

引用《論語》「名不正則言不順」

鄧思穎致辭時引用《論語》「名不正則言不順，言不順則事不成」指，名詞術語對語言學的健康發展至關重要，「正名」亦是研究的基礎，期望通過這次論壇推動術語規範化的發展，構建中國自主的知識體系，提升中國人文學科研究的國際影響力。

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儀式及論壇吸引了中文社會科學引文索引（CSSCI）語言學期刊主編和代表、專家學者及高校師生等逾60位嘉賓出席，期間合共進行了4場主題報告，包括介紹中國科技名詞規範化工作的進程、分享香港語言學學會的雙語術語庫於實際教學上的應用等。論壇的圓桌討論環節亦圍繞「術語規範與綜合創新」、「術語分析與系統構建」等5個主題展開討論，探討術語正名、語言學術語翻譯等議題。

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