中大研環境DNA追蹤禽鳥助打擊走私 封閉式空間準確率達100%

本港動物走私問題嚴重，單計走私禽鳥去年已錄得逾1700宗，但執法部門取證不易。中文大學研究試驗在空氣採集「環境DNA」（eDNA），監察動物留下的蛛絲馬跡，團隊在封閉式小型動物設施收集樣本，成功追溯曾經在場的雀鳥，準確率更達100%。研究團隊指eDNA方式適用於檢測利用貨櫃走私野生動物，有效打擊不法活動。

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根據漁農自然護理署數據，去年共檢獲2969宗走私動物個案，其中鳥類佔1790宗，兩者均是近3年新高。目前監管雀鳥貿易主要依靠實地市場調查，或整合不同貿易資料庫數據，過程相當耗時，同時因專業人手所限，動物往往被不法分子刻意隱藏，令監管面臨限制。中大團隊通過調查eDNA，採集生物在羽毛、皮膚、排泄物等遺下的DNA，檢測出曾經逗留的動物物種，團隊早前在3個本地魚市場應用eDNA技術，證實技術有助調查人員發現未被目測的物種。

港口貨櫃採樣 翌日有結果

為了驗證技術能否適用於雀鳥監測，研究團隊利用空氣採樣器，先後在海洋公園一個飼養鸚鵡的封閉式小型設施，以及開放式的旺角園圃街雀鳥花園，從塵埃和空氣粒子中收集eDNA，經過濾及放大樣本再與資料庫配對，尋找所屬的雀鳥種類。

結果顯示，在封閉式空間的eDNA準確率達到100%，即成功檢測出所有在場雀鳥。在開放式環境，團隊以目視調查和eDNA分析共發現160個物種，目視調查佔124個、eDNA分析佔53個，當中17個是「完美配對」，即是被同時發現；有107個只經目視調查發現，另外36個只經eDNA發現。

中大生命科學學院助理教授Shelby McIlroy指，結果顯示eDNA檢測已相當準確，只是未夠全面，導致監測罕見貿易品種較為遜色。由於貨櫃中目視調查相當困難，她認為較適合用eDNA方法，「當貨櫃在港口時，啟動空氣採樣器數小時，大約下一天就有結果」。

向港府提交數據 冀納採用

McIlroy指，eDNA只需使用標準設備，隨着基因排序成本降低，整體成本與人手花費數小時監測相若，預料在採集更多樣本後，檢測能力可進一步改善。

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她坦言港府的雀鳥貿易資料並不全面，通過採樣eDNA，有助掌握雀鳥貿易全貌，現時英國已利用此技術監測森林多樣性，新加坡正研究用作監測野生動物貿易，團隊將向港府提交數據，期望當局考慮採用。

記者高俊謙

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