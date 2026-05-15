安基司夥拍英國聖比斯 劍橋前副校訂高中課程

本港的私立學校越趨多元，上周英國聖比斯公學宣布落戶「西九」，並與有「港版劍橋」之稱的安基司學校合辦高中，院校註冊申請正由教育局審批中。香港聖比斯（安基司）公學創校聯席主席戴維．卡德維爾教授（Prof. David Cardwell）為劍橋大學前副校長，將帶領教學團隊規劃課程。早前他和另一聯席主席王德志接受《星島教育》專訪，談及劍橋大學招生時，除考慮申請人的成績，亦會了解他們對所申請課程的知識深度，並提醒有意入讀頂尖大學的學生，須及早準備。

戴維．卡德維爾教授是英國劍橋大學前副校長（策略及規劃），自1993年以來，一直是菲茨威廉學院（Fitzwilliam College）的院士，並積極參與海外本科生（尤其遠東地區）的招生工作。近年，他和香港教育也有不少關係，除了是本港的大學教育資助委員會顧問，為本港打造國際教育品牌給予意見外，亦是香港大學的客席教授，對本港教育有一定認識。

提到獲邀為香港聖比斯（安基司）公學創校聯席主席，戴維．卡德維爾教授表示，他和另一聯席主席王德志，已合作一段時間，所以當獲邀籌辦香港聖比斯（安基司）公學時，很自然就應允，他將帶領教學團隊規劃課程。「這是香港首間國際化獨立預科書院，很高興能加入。」

分享招生經驗

戴維．卡德維爾教授在劍橋大學工作接近40年，當中有13年參與招生工作，因此曾多次到內地和香港，指導希望入讀劍橋的學生，應如何準備，而他亦會把過去的經驗帶到香港聖比斯（安基司）公學，讓學生了解入讀頂尖學府的準備，以及適合入讀哪間大學，協助學生作正確選擇，「我會告訴他們哪些人可以申請劍橋大學，哪些人可以申請其他大學，甚至是英國以外的大學。」

針對有意申請劍橋大學的香港學生，戴維．卡德維爾教授表示，申請人能否獲取錄，是否具備知識的深度就是關鍵。他表示，如果同學申請的是英國大學，那麼他們必須明白，該大學的申請將按照英國的標準進行評估，不會因為申請人來自香港就得到特別照顧。

戴維．卡德維爾教授表示，香港高中生主要修讀中學文憑試（DSE）課程，除了4個核心科目，學生一般都選擇3至4個選修科，知識範圍較廣；至於英國高中生，主要修讀普通高級程度教育文憑（A-Level）課程，平均來說，每人只讀3.3科，修讀科目少，知識範圍較窄，但卻較有深度。因此他建議想申請英國大學如劍橋、牛津的香港學生，可以了解A-Level的課程及考試大綱，並和自己修讀的課程比較，了解相異之處，並尋求輔導來彌補所讀課程的不足，或者進行自學，加深對所申請領域的理解。

延伸閱讀：英國聖比斯落戶西九 夥安基司辦預科書院 預計2027學年開辦 首年目標招150學生

彌補知識缺口

申請英國大學時，同學都須撰寫一份「個人陳述」，戴維．卡德維爾教授建議同學在文章中，可以解釋他們就讀的課程存在哪些知識缺口，並詳述他們為了彌補這個缺口，做了哪些努力等等。

另外，了解大學面試官的想法，也有助在眾多尖子中突圍而出。戴維．卡德維爾教授透露，面試的本質都與技術性有關，「如果同學想讀工程，我會問一些數學方面的問題，一些與物理相關的知識點，因為我希望同學對所申請的技術領域有廣泛了解。」

延伸閱讀：香港聖比斯（安基司）公學採用「大學學院制」架構 實現「全球校園」理念

展現思考能力

戴維．卡德維爾教授續說，有些同學可講出他們在高中課程學到甚麼，但他作為劍橋大學的前副校長，坦言想看的學生素質遠不止這些，而是了解學生的思考能力。「我想要的學生，是能夠將所學連結起來，面試時不會只說『我還沒學過那個』，而是會說『我還沒學過那個，但我曾做過這些，也做過那些，如果我把這些結合起來，或許能理解那個』，從中觀察他們是否真正理解所學內容，還是只是學到了一些東西卻不理解？」

透過面試的對答，校方能夠甄選出最優秀的學生，「當他們進入劍橋或牛津後，不可能記住所有教授的內容。因此，校方在面試時已可分辨到，哪些是能夠學習的學生，哪些是真正理解的學生，這些學生才有潛力在牛津或劍橋學習。」戴維．卡德維爾教授表示，面試的目的，就是為了分辨同學的學術潛力，確保大學招募到最合適的學生，這才符合學生和大學的最佳利益。

記者 陳艷玲

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

