香港聖比斯（安基司）公學採用「大學學院制」架構 實現「全球校園」理念

香港聖比斯（安基司）公學採用大學學院（Faculty-based）教學模式，協助學生提前適應大學的學術深度，其中，校方將David Cardwell的名字命名，成立「卡德韋爾工程、物理與設計學院」，專注培育學生在數學、物理、工程及設計領域的潛能，強調跨學科應用與創新思維。David Cardwell對此表示榮幸，目標是為學生提供與未來世界接軌的學習體驗，讓他們在嚴謹的學術追求中，不忘探索創新的可能，成為引領未來的全方位領袖。

看重學生「探究精神」

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除了「工程、物理與設計」，香港聖比斯（安基司）公學的學院還有其他範疇，包括「數學及電腦」、「經濟及金融」、「生命科學」及「人文學科及法律」，學生可因應興趣和能力選擇。學院除為學生提供相應的課程外，亦會有參觀機會，讓學生了解所選的學習方向是否適合自己。

校內設有Scholars' Chamber，讓學生作為辯論、學術匯報及競賽的平台，並定期舉行講座，邀請國際知名學者主講，啟發學生視野。該校亦倡導「全球校園（Global Campus）」理念，利用英國及東莞聖比斯學校的國際資源，為學生提供多元支援。

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王德志表示，香港校區與英國及東莞校區屬同一集團，可通過「全球校園」理念，達至師資與教學資源互通。他指除了基本的學術成績，校方還看重學生的「探究精神」。他舉例，若學生在課堂學到「力學」的基礎概念，會主動鑽研宇宙學或相對論，這種超越課本範圍的真實興趣與主動研究能力，正是學院最渴求的特質。

記者 陳艷玲 蘇麗珊

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