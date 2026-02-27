安基司學校｜高中校舍落戶西九 助外出探索拓視野

安基司學校的中學部分為兩個校舍，初中位於元朗校舍，而高中校舍將設於西九龍，目的讓學生多點體驗不同環境，亦可有更多機會見識、接觸多元事物，學習獨立，蔡加敏補充，其核心原因，是高中階段需要一個更專注，以及一個專門進行生涯規劃的地方。「高中生不再是小孩，須具備更高的自律能力，自行處理個人事務，整體校園氛圍也因而有所不同，所以須置身於一個更適合為升學做準備的環境中。」

像大學校園 按學科分區

在西九龍的市區校舍，學習過程會更獨特，就像大學校園，劃分不同學科區域，隱隱已與大學接軌。「高中設計會較為嚴肅，極具英國傳統學校的風格，這種書卷環境讓人更為專注學習，所以初中與高中的校舍有分開的必要。」蔡加敏表示，元朗校舍在開辦初中後，已不夠空間發展高中，另找地方開辦高中，對各方面安排也更佳。

另外，蔡加敏指高中部選址西九龍，主要原因該區為交通樞紐，四通八達，且擁有眾多文化設施和豐富的活動資源，便於高中生外出探索及拓展視野。「高中不排除招收非本地生入讀，因為政府現正積極推動『留學香港』計劃，範圍已不止大學，還包括中學階段。因此，我們認為校舍不需要局限在元朗，選擇一個全港都容易到達的地方，更能發揚安基司和聖比斯的辦學理念。」

