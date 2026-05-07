英國聖比斯落戶西九 夥安基司辦預科書院 預計2027學年開辦 首年目標招150學生

港府積極推動香港成為國際專上教育樞紐，多個國際教育機構先後落戶香港。逾400年歷史的英國聖比斯公學宣布落戶「西九」，並與私立的安基司學校合辦預科書院，雙方今日舉行簽約儀式。新校舍將由西九龍的御金．國峰商場改建。香港聖比斯（安基司）公學創校聯席主席王德志表示，首年目標招收約150名IGCSE與A-Level學生，預計於2027-28學年正式開辦。校方預計每年學費約20餘萬元，仍待教育局審批。

每年學費20餘萬 有待審批

英國聖比斯公學與位於元朗、有「港版劍橋」之稱的安基司學校合辦預科書院，並將位於西九龍御金．國峰的商場改建為校舍。雙方今日舉行簽約儀式，香港聖比斯（安基司）公學聯席主席David Cardwell及王德志，分別與安基司國際教育集團創辦人兼校監蔡李惠莉博士、安基司學校執行校董及行政總監蔡加敏、集思未來高等研究院執行院長顏盛簽署協議。畢業於劍橋大學的「十優港姐」麥明詩亦有出席活動支持。

香港聖比斯（安基司）公學是本港首間專注於國際普通中學教育文憑（IGCSE）及英國普通高級程度教育文憑（A-Level）課程的獨立預科書院，提供10至13年級課程，並邀請英國劍橋大學前副校長David Cardwell（戴維．卡德維爾）教授出任創校聯席主席，帶領教學團隊規劃課程。目前院校註冊申請正由教育局審批中，預計於2027-28學年正式開辦。學費方面，預計每年約20餘萬元，校方強調仍待教育局審批。新校舍有6萬平方呎，樓高2層，預計有18個課室、5個實驗室，另有電腦室、舞蹈室、健身室等設備。

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擬邀大學教授到校辦講座

王德志表示，校舍現正進行裝修，待審批牌照後便會招生。首年目標招收約150名IGCSE與A-Level學生。他表示，具體收生細節仍未敲定，然而，香港聖比斯（安基司）公學屬私立學校，不受國際與本地生比例限制，故校方期望打造具國際氛圍，同時以香港學生佔多數的校園。

為協助學生入讀頂尖學府，王德志指，校方會邀請來自劍橋或牛津等大學的教授，到校舉辦講座，或提供線上指導，協助學生掌握入學要求與面試技巧，開拓學生視野，並為老師提供培訓，確保教學方針對標大學的真實需求。「要入讀世界級的學校，我認為50%是讀書、50%是規劃。」他補充，來自牛劍或美國等地的教授不需長期駐校，但會「在需要的時候出現」。

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蔡加敏：與劍橋將有很多合作

麥明詩認為，在港成立提供英國課程的預科書院是好事。何家豪攝

蔡加敏表示，與聖比斯公學的合作已討論一段日子，高興現時終於可落實，「安基司學校現時設幼稚園及小學，亦將會有初中課程，高中則和聖比斯『一條龍』合作，可實現『K-12』一貫教育理念。」她透露，未來會跟劍橋大學有很多合作，期望在學術方面做到最強。

出席活動的麥明詩認為，在港成立提供英國課程的預科書院是好事，可讓學生有多個選擇。她以自己經驗為例，當年先在香港讀會考課程，預科才到英國讀書，但坦言並非每個家庭都合適，「始終英國升學的費用不菲，但香港制度又不是適合所有學生，如能在香港有機會讀到英國課程，我覺得可切合更多學生需要。」

記者 陳艷玲 蘇麗珊

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