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小學生家長開心指數7.82分 專家呼籲優化支援體系

教育新聞
更新時間：14:23 2026-05-14 HKT
發佈時間：14:23 2026-05-14 HKT

和富社會企業於今年3月透過22間小學、社福機構及網上平台，收集了逾3000份有效問卷，發現香港小學生家長整體開心指數為7.82分，個人開心指數為關鍵因素，有逾7成家長表示「擔心自己是否為孩子做足要做的事」。油蔴地天主教小學校長張作芳指，現時針對家庭的支援模式僅屬「救火式」；理工大學協理副校長(本科生課程)兼前家庭議會主席石丹理建議參照海外做法，就家庭政策設立專門機構。

張作芳表示「預防性、持續性的家庭支援，遠比事後補救更有效」她期望政府可加強學校與社區的常規家長教育配套。佘丹薇攝
張作芳表示「預防性、持續性的家庭支援，遠比事後補救更有效」她期望政府可加強學校與社區的常規家長教育配套。佘丹薇攝

問卷研究聚焦家長的心理素養、家庭健康狀態與和諧度、家庭溝通及資源。受訪者中，逾8成為女性，近6成處於就業狀態。結果顯示，個人開心指數為影響「香港小學生家長開心指數」的首要因素，其平均值逾7分，反映家長個人心情對家庭幸福的重要影響。家庭照顧層面的壓力，有逾7成家長擔心「自己沒辦法為孩子做到足夠多」，另有逾半家長認為「養孩子是一項經濟負擔」，研究發現，全職照顧者在個人及家庭的開心指數方面普遍較低，承受更高的親職壓力「需面對24小時無休的照顧」。

延伸閱讀：親子關係︱中大調查：7成中小學家長 因管教衝突感壓力

小學校長張作芳表示，現時的支援政策好多時僅為「救火式」支援，等孩子出現行為或情緒問題，或家庭關係出現緊張時才介入。她表示「預防性、持續性的家庭支援，遠比事後補救更有效」她期望政府可加強學校與社區的常規家長教育配套，讓家長獲取壓力管理的實用工具。她亦呼籲為家長及家庭服務去標籤化，期望當局可將家長及家庭支援融入日常場景。

由於現時本港家庭政策及服務均分散於不同部門，缺乏協調，導致資源不均及服務重疊，石丹里建議政府可參照韓國或德國等國家，設立一個專門負責家庭事務的部門，將資源整合，「確保滿足每個家庭成員的需求」。

延伸閱讀：「心晴支援 」計劃支援高危家庭成效顯著  母創傷症狀下降41%  兒童抗逆力提升

記者佘丹薇

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