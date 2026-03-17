親子關係︱中大調查：7成中小學家長 因管教衝突感壓力

教育局近年積極推動家長教育，中文大學香港教育研究所進行問卷調查，發現約7成中小學家長感到壓力，而最大壓力來源是與子女在管教問題產生衝突，逾6成家長承認現時管教方式不太有效，反映家長對管教子女感到力不從心。研究團隊指，不少家長有大專或以上的教育水平，對子女及學校期望較高，建議學校有系統設計校本家長教育課程，協助家長與子女溝通。

倡設校本家長教育課程

家長因管教問題而感到壓力。示意圖

調查由中大香港教育研究所優質學校改進計劃（QSIP）進行，團隊在前年9月至去年12月以問卷訪問7864名家長，結果發現，各佔近半中學家長關注子女升學及生涯規劃，小學家長則近半人關注如何協助子女溫習與面對失敗；至於子女的精神健康及壓力處理，則各有4成中小學家長關注。至於家長壓力方面，調查發現74%中學家長「偶爾」及「有時」感到壓力，小學家長則佔67%；至於經常感到壓力的家長比例，小學達到29%，中學則約21%。

壓力來源方面，各有7成小學家長及55%中學家長指與子女在管教問題上產生衝突，其次是工作、經濟、與家人就子女管教問題產生衝突。逾6成中小學家長更坦言，現時的管教方式不算有效。

QSIP學校發展主任吳潔容指，以往家長依賴學校教育子女，但隨着不少家長已具備大專或以上的教育水平，對子女及學校的期望往往較高，但他們未必充分掌握新學制及未來職場變化，導致他們對子女的期望、如何選科及擇業等，與子女有不少分歧，建議學校需要有系統地設計校本家長教育課程，協助家長與子女溝通。

本報記者

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