初中中史教科書改版︱大增道德倫理內容 強調奉公守法 「對暴力零容忍」

初中中史科教科書今年全線同步改版，全港中學須重新選書。《星島》取得3間出版社旗下4套新版教師用書樣本，發現新加入價值觀教育內容，提到清末革命黨人起義與五四運動，均列明教師須讓學生明白奉公守法、「對暴力零容忍」，又指無勇氣和能力做烈士的人「可以用功讀書」。中史科教師對此反應不一，有教師認為寫法「不倫不類」，教學時未必「照單全收」，亦有教師認同做法，稱有助學生思考歷史背後的情理問題。

有教師指不會照單全收

新版中史教科書價值觀教育內容（部分）

教育局上月公布《價值觀教育課程架構》，列明中史科「重視學生對國家、民族和社會的認同感、歸屬感和責任感」。本報翻閱4套新版教師用書樣本，發現多本樣書均新增價值觀教育內容，其中齡記出版《亮點中國史第二版》講述晚清革命黨武裝起義，甚至暗殺清廷官員，以紅字標示的「教參指南」要求教師提醒學生「殺人或傷害他人是違法的行為，日常生活中應當奉公守法」；該書提到秋瑾、徐錫麟等烈士慷慨赴義，問學生「沒有勇氣或能力做烈士的人」如何貢獻國家，供教師參考的內容提到學生可自由作答，又建議提示學生「用功讀書，再投身社會，為社會作出貢獻，同樣是貢獻國家的一種方式」。

五四運動的「火燒趙家樓」事件，齡記《新探索中國史》提醒教師要培育學生明白理性守法，「無論是甚麼事，我們也不可非法傷人，破壞他人財物，對暴力零容忍」；香港教育圖書《樂學中國歷史》更直言，「學生的行動雖然出於愛國，但堅守法治同樣重要，我們要有守法精神，使用暴力並不恰當」。

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有不願具名的資深中史科教師坦言做法「值得斟酌」，認為師生應先認識當時歷史背景，而非以今時今日的價值觀，判斷史事是否正確，「如果將價值觀放於歷史之前，容易導致內容啼笑皆非、不倫不類，甚至令教科書的公信力受到質疑」。聖若瑟英文中學中史科主任陳少波相信，出版社有意緊扣教育局近年力推，包括「守法」在內的「十二種首要的價值觀和態度」，但教師會憑專業判斷決定實際教學內容，不會對課本內容照單全收，「例如火燒趙家樓事件，有同學疑惑行為正確與否，老師就會提醒行為出於愛國，但確實不理想，提醒學生不要太激進」。

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引導學生思考情理問題

順德聯誼總會鄭裕彤中學中史及歷史科教師卓曉婷就認為，新版教科書有助學生反思，尤其以往教授五四運動，未提行為對錯，「說五四運動是愛國運動，所以行為是可被接受，是否代表可以接受暴力？」她指新書增加道德倫理的哲學思考，比如提到張學良發動西安事變兵諫雖不合法，但引導學生明白背景動機，思考情理的問題；有教科書提到康有為私德有虧，讓學生反思「偉人犯下道德問題，是否仍是偉人？」從而審視倫理價值觀的重要性。

記者 梁子建 歐文瀚

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