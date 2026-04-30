DSE 2026｜中史科文革題問「四人幫」中美蘇關係發展 教師：試卷多處設「陷阱位」

中學文憑試昨舉行中史科考試，卷一「歷代發展」有選答題涉及文革「反黨集團」如何造成局勢動盪、中美蘇關係發展等。有考生認為試卷難度中等。有資深教師分析指，今屆試卷雖有助較弱考生取分，但多處設有區分學生高低的「陷阱位」，認為擬題理念不鼓勵學生死記硬背，考生須小心審題。

考材標「陳獨秀」免錯讀

余明威指出，今年的試卷考核深度較以往增加，將熱門課題考得更精更細。歐文瀚攝

中史科卷一「歷代發展」屬資料題，必答的兩條題目分別考核明初君主集權，以及國共關係；三選一的選答題，涵蓋春秋戰國的政治變遷、清末洋務運動及百日維新、民初軍閥割據，以及共和國時期中美蘇關係及文革，有題目展示1971年飛機外逃墜毀，與1976年首都軍民打倒「反黨集團」的相片，要求考生作答所指的林彪與「四人幫」如何造成當時局勢動盪，援引史事佐證；同一題以宣傳畫及外交部網上資料，問及中蘇交惡、中美建交的背景。

卷二「歷史專題」設6個單元，考生須在所選單元三選二作答。熱門單元「時代與知識分子」涵蓋孔子政治主張、司馬遷政經思想與何啟對本港醫學教育等貢獻。其他題目考核五四運動背景、毛澤東思想蘊含的陰陽與知行學說、抗日期間的婦女貢獻等。值得留意是，2023年入題的《新青年》封面圖片再列考材，當年曾有考生對史料橫書方向不分，把《新青年》作者陳獨秀錯抄為「秀獨陳」而被批評，今屆試卷特意標示「陳獨秀先生主撰」。

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郭同學認為試卷難度中等，自己因有溫習現代史，卷一大致能夠應付。

考生郭同學認為試卷難度中等，自己因溫習現代史，卷一大致能夠應付，卷二選答司馬遷與何啟的題目。卷二選答同樣題目的考生黃同學則指，自己較熟悉文革歷史，老師「貼中」周朝與春秋時代，認為試卷整體難度不高。

荃灣聖芳濟中學中史科主任余明威分析，今年試卷不少有助能力較遜考生「保底」的題目，譬如卷一涉春秋戰國題目共設8條分題，其中6題屬短答，「雖然學生可能不太懂這題目，但（題目）斬得這樣，反而執到更多分數」；卷二部分題目提供大量資料供考生參考，藉點列劃分作答方向。他提醒試卷設下不少陷阱分辨考生高下，如卷一必答題問及較冷門的藩王；選答題將唐朝安史之亂與北宋集權一併提問等。

余明威認為，今年的試卷考核深度較以往增加，將熱門課題考得更精更細，擬題理念不鼓勵學生偏讀或死背。他建議日後考生花更多時間選題，選出有利作答的題目，並細心看提問內容，「可能表面上覺得認識這題目，但答到一半就可能未必懂得答，中間有一部分答錯就很易出事。」

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考生可選擇棄答卷二

另外，今年起中史科考生可選擇不答卷二，其成績最高為5級，記者在考場未見有人提早離場。考評局回應稱，未統計有多少考生只答卷一，而所有考生的答卷均會按相同的評核要求作評閱和計算科目分數，亦會依據相同的等級水平要求一併進行評級。

記者 歐文瀚

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