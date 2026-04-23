中史歷史科教科書全線改版 中三版本沿用不足4年

為免頻密改版加重家長負擔，教育局要求出版社須遵守課本「5年不改版」的規定。本報發現，今年初中中國歷史科與歷史科教科書全線改版，兩科在2020年起逐級推行，中三教科書沿用不足4年便告改版。多間出版社近日相繼舉辦新書簡介會，力銷人工智能（AI）支援中史教學。有教師認為須考慮課本改版是否合理，不排除要求學生沿用舊版課本。

推AI教學工具與平台搶市場

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適用書目表披露新學年8套初中中史課本，與3套歷史科課本，中一至中三全套均會改版，前者每套書價介乎594至822元，後者則介乎1260至1308元，全部於去年至今年通過評審，惟香港教育圖書的《活學中國歷史（第二版）》、齡記出版的《新簡明世界史》等，仍標示為「未完成覆檢程序」。初中兩史課程2020年起逐級推行，22年出版的中三課本迄今僅4年。當局解釋兩史課本均在2020年送審，出版社按課程發展，持續檢視、修訂和更新課本內容申請改版，當局按實際情況與「5年不改版」原則審批，而個別出版社仍按評審報告作修訂。

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多間出版社近日積極推銷新版中史課本，不約而同推出AI教學工具與平台，力圖搶佔市場。據悉新版課本在歷史敘述上，與舊版分別不大，但因應高中修訂課程27/28學年起推行，個別內容有所加強。聖若瑟英文中學中史科主任陳少波指，選書時主要審視具體內容作考慮，「即使轉用新版課本，學校可以逐級轉，甚至繼續沿用舊版課本，但前提是出版社願意繼續印才行」。他指該科近年已利用AI教學，比如AI歷史人物與學生對話，「教師要花時間給予指令與糾正答案，如出版社能夠提供資源，一定有幫助。」

記者 歐文瀚 梁子健

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