Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教科書市場萎縮 李家駒：出版社轉型謀出路｜專訪

教育新聞
更新時間：07:40 2026-03-20 HKT
發佈時間：07:40 2026-03-20 HKT

學齡人口結構性下跌，不僅令學校收生不足，也導致教科書市場萎縮。李家駒坦言，本地學生人數持續減少，即使近年內地港人子弟學校如雨後春筍，亦難以填補市場需求，教科書出版社須另求出路，轉型為教育服務提供者。

從事出版業逾30年，李家駒見證教科書市場變化，他坦言出生率低迷及近年移民潮，教科書市場需求不如以往，而科技進步也顛覆行業，「譬如話人工智能（AI），對課本繪圖、資料搜集、文字編輯與校對等都是幫到手，但另一方面，AI也正在部分取代教科書在教學的功能，確實是帶來衝擊」。

AI對行業帶來衝擊

李家駒指採用本港課程與課本的內地港人子弟學校，即使如雨後春筍，為業界開拓新的市場版圖，但始終難以填補持續萎縮的本地教科書需求，而「國際版文憑試」即使是潛在發展方向，仍然充滿不確定性，「如果做得成當然好，但點樣辦、考生有多少都未知」。

近年有老牌出版社退場，也有出版社轉型為教育服務提供者，提供補充練習之餘，更涉獵補習社、遊學團等業務，李家駒坦言出版社面對市場萎縮，即使選書的學校數目不變，亦因學生人數跌而影響收入，必須重新考慮定位，「出版社確實要思考，似乎今日來說，轉向提供教育服務是必須」。

記者 梁子健

延伸閱讀：

傳政府有意整合公營學校資源 李家駒促保留「推廣閱讀津貼」專款｜專訪

中一家長冒紅雨買教科書 歎2500元學生津貼取消加重負擔 有人花費近6000元

新學年教科書平均價格升2.9% 有小學科學科課本減價近7成

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
21小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
14小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
3小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
20小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
4小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
7小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
21小時前
宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 鴻毅標書報價低市場水平 工程周期149日工程費僅24.8萬 ｜持續更新
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
23小時前