傳政府有意整合公營學校資源 李家駒促保留「推廣閱讀津貼」專款｜專訪

教育局鼓勵「閱讀中學習」，但學界盛傳政府為削減公營學校資源，有意把中小學「推廣閱讀津貼」與其他津貼整合。身兼出版總會會長的立法會議員李家駒接受本報專訪，認為學校在推動閱讀資源不足，校園閱讀氣氛有待提升，倘當局「開刀」亦與國家頒布實施《全民閱讀促進條例》，保障公民閱讀權利的國策矛盾，將爭取保留津貼專款專用。

公共財政緊絀，有消息指教育局有意把2018/19學年起推出，屬專款專用的「推廣閱讀津貼」，與「家庭與學校合作活動計劃資助」整合為單項津貼，措施雖增加財政彈性，但意味學校推廣閱讀的資源被分薄。出版總會會長、立法會選舉委員會界別議員李家駒在專訪指，學校在閱讀方面的資源投放不足，閱讀津貼應該保留專款專用，「即使在財赤下，我們推動數字教育、國安及國民教育，都是維持專項津貼。先不論資源多寡與否，最緊要是重視程度如何，如果重視的話，我覺得未必不可以維持專款專用」。

倡訂「全民閱讀促進策略」

李家駒續稱，國務院頒布的《全民閱讀促進條例》上月正式實施，通過立法方式保障國民閱讀權利，規定政府機關、企業、學校有責任落實措施推動全民閱讀，「香港作為國家一部分，既然要主動對接國家發展策略，我們要充分注意，特別是我們都覺得閱讀風氣不振，更加需要配合」。

他指本港未必需要跟隨國家立法，但必須關注與思考在本地層面如何加強推動全民閱讀，使閱讀成為市民可以享受的權利。在配合國家策略的前提下，他認為「推廣閱讀津貼」不應該被削減與整合，「國家都已經立法，更加重視閱讀了，我們希望你（港府）貫徹落實，無理由資源上不再針對性去做，似乎是倒返轉頭」。

冀「閱讀日」活動延續整年

立法會下周將辯論李家駒提出的議員議案，建議政府制訂「全民閱讀促進策略」，並促請增撥資源，支援中小學優化圖書館。李家駒坦言，本港學校的閱讀氣氛有待提升，「要釋放空間，讓學生把閱讀作為學習途徑」。他留意到個別學校用心推動閱讀，舉辦作者分享會與讀書會，營造氛圍「點撥」學生愛上閱讀，「看書其實無門檻，大家抽15分鐘看書有多難？」

政府今年起把「香港全民閱讀日」擴展至「全民閱讀活動周」。當年牽頭推動及爭取「全民閱讀日」的李家駒，強調推廣閱讀「不會做一兩件事就得」，需要持續進行與針對性規劃，建議把4月「全民閱讀活動」視為年度啟動，一直延續至7月的香港書展，其後再配合全年不同節慶、地區書節、市集、講座等活動，一波接一波帶動全城閱讀風氣，「其實香港很多人在推動閱讀，但不夠聚焦，缺乏主題化與規模化，宣傳亦不足夠」。

記者 梁子健

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