教科書平均加價3.6% 創近年新高 初小科學書升幅高達9%

新學年大部分教科書加價，家長開支勢百上加斤。教育局昨更新《適用書目表》，各級課本平均加3.6%，加幅創近年新高。本報發現，有小學英文科課本價格升幅高達7%，初小科學科書價升幅更高達9%。即將被人文科及科學科取代的小學常識科，有課本更加價近半成。教育局指，已持續呼籲課本出版社定價盡量克制，減輕家長負擔。

常識科用書加價半成

教育局昨更新《適用書目表》，公布新學年教科書價格。本報統計新學年中文版教科書變化（見表），幼稚園高版和低班的學習資料售價介乎480元至1044元，加幅最高是牛津大學出版社（中國）的《牛津故事樂成長學習套》，今年高低班售價均為740元，按年加價4.23%。小學方面，英文科課本升幅顯著，同為牛津的《Ready Second Edition》每套售930元，按年加價6.9%，培生香港旗下朗文（Longman）英文課本套裝，售價更達1002元，升幅逾7%。高小英文科課本類似，上述兩間出版社課本加幅最高分別達6.6%及6.8%。

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小學人文科及科學科逐步取代常識科，今年有小二及小五課本應市。現代教育研究社的《現代小學科學》初小用書，按年加9.2%至380元，高小用書則由396元加至420元，升幅達6%。至於新學年僅在小三及小六教授的常識科，初小用書除齡記出版的《活學常識》外，其他書目加幅介乎3.5%至4.9%，最高的是名創教育的《新創常識》，售1080.6元；售價最貴的培生香港《朗文活學常識》亦按年加4.26%至1176元。高小用書加價幅度亦介乎3.8%至4.8%，最高是名創教育出版的《新創常識》，售1182.6元。

高中方面，多個科目套裝書價較高，精工出版社的《達思化學》所有必修及選修內容，全套書價達3008元，比上年加價2.9%；牛津的《香港中學文憑生活與物理》亦售2916元，較去年高4.9%。

新學年教科書價格變化較大書目（部分）

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教育局回應指，26/27學年課本的平均價格（包括印刷及電子課本）較去年升約3.6%。翻查資料，今年打破了2024年平均加幅3.16%的歷史高位，自21至23年歷年加幅介乎1.4%至2.7%，去年則回落至2.9%。當局指已持續呼籲出版社履行企業社會責任，定價時盡量克制，減輕家長經濟負擔，約20%課本凍價，而參考今年2月「綜合消費物價指數」較上年同月升1.6%，「課本價格變動大致與通脹趨勢相符」。當局又指，今學年約20萬名學生受惠「學校書簿津貼」或「綜合社會保障援助」，津貼總額約10.4億元。

本報教育組

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