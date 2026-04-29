Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

審計報告｜教育城「STAR網上評估平台」用戶數量跌 近2800條評估題目未獲選用

教育新聞
更新時間：17:04 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:54 2026-04-29 HKT

審計署公布新一份審計報告，揭發教育城電子教育資源表現未達標，其中「STAR網上評估平台」學校與師生用戶數目下跌，近2800條評估題目更從未獲選用；教育局與教城雖討論過平台採用人工智能，但教城截至去年中仍未制訂推行方案。教城行政總監林峯整體同意審計署建議。

學校用戶4年跌18%

「STAR網上評估平台」的教師介面。網上圖片
「STAR網上評估平台」的教師介面。網上圖片

「STAR網上評估平台」是教城聯同當局開發的網上學習、教學及評估平台，教師可選取、製作和編輯評估課業。審計報告發現，平台用戶數目持續下跌，學校用戶由19/20年度的395個，跌至23/24年度的322個，跌幅達18%，同期師生用戶分別跌22%及19%。

延伸閱讀：教育城「十本好讀」頒獎禮 表揚本地原創作品

平台現有73000條專為小一至中三學生而設的評估題目，涵蓋中英文及數學科。審計報告發現，截至去年6月有25404條評估題目獲選用次數低於20次，佔了當時總題量的53%，2793條更從未獲選用。教城回應指平台屬學校自願選用，「並非力求所有學校全面使用」；審評署促請教城查明題目獲教師選用偏低的原因，採取措施改善。

未採用AI輔助批改開放式題目

審計報告亦指，當局在前年要求教城探討「STAR網上評估平台」採用AI協助教師批改開放式題目，並為評估題目加上標籤。教城其後分別進行示範及測試，但截至去年6月，兩者均未制訂推行方案。

延伸閱讀：賽馬會AI教育計劃推「親子工作坊」 引導學生合道德用科技

在企業管治方面，審計署發現19-25年度的6次行政總監工作表現評核，均採用經理級以下職級的評核表格，教城承認自2013年起使用不正確的表格，惟評估工作表現目的「仍能妥為達到」。

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2小時前
19萬買中山車位！港爸疑中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
8小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
00:59
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
影視圈
3小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
3小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
2026-04-28 15:55 HKT
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關狗籠 只顧玩手機遭閉路電視揭發
00:35
青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關狗籠 只顧玩手機遭閉路電視揭發
突發
20小時前