審計報告｜教育城「STAR網上評估平台」用戶數量跌 近2800條評估題目未獲選用

審計署公布新一份審計報告，揭發教育城電子教育資源表現未達標，其中「STAR網上評估平台」學校與師生用戶數目下跌，近2800條評估題目更從未獲選用；教育局與教城雖討論過平台採用人工智能，但教城截至去年中仍未制訂推行方案。教城行政總監林峯整體同意審計署建議。

學校用戶4年跌18%

「STAR網上評估平台」的教師介面。網上圖片

「STAR網上評估平台」是教城聯同當局開發的網上學習、教學及評估平台，教師可選取、製作和編輯評估課業。審計報告發現，平台用戶數目持續下跌，學校用戶由19/20年度的395個，跌至23/24年度的322個，跌幅達18%，同期師生用戶分別跌22%及19%。

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平台現有73000條專為小一至中三學生而設的評估題目，涵蓋中英文及數學科。審計報告發現，截至去年6月有25404條評估題目獲選用次數低於20次，佔了當時總題量的53%，2793條更從未獲選用。教城回應指平台屬學校自願選用，「並非力求所有學校全面使用」；審評署促請教城查明題目獲教師選用偏低的原因，採取措施改善。

未採用AI輔助批改開放式題目

審計報告亦指，當局在前年要求教城探討「STAR網上評估平台」採用AI協助教師批改開放式題目，並為評估題目加上標籤。教城其後分別進行示範及測試，但截至去年6月，兩者均未制訂推行方案。

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在企業管治方面，審計署發現19-25年度的6次行政總監工作表現評核，均採用經理級以下職級的評核表格，教城承認自2013年起使用不正確的表格，惟評估工作表現目的「仍能妥為達到」。

本報記者

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