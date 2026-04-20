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賽馬會AI教育計劃推「親子工作坊」 引導學生合道德用科技

教育新聞
更新時間：08:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-20 HKT

人工智能（AI）教育日漸普及，香港賽馬會慈善信託基金早前策劃及捐助逾2.55億港元，並與香港中文大學聯合推出「賽馬會人工智能教育」計劃，冀系統地從多方面支援高小及初中的人工智能教育。該計劃日前推出新的親子工作坊，期望透過加強家長對AI教育的理解，協助他們引導子女以審慎及合乎道德的方式運用科技，建立正確的學習態度，共逾40名家長及高小學生參與。

助家長了解AI於學與教中的實際應用

賴錫璋認為，隨着AI融入學與教，家長角色已由主要提供支援，轉變為需要主動理解和引導子女使用科技。賽馬會提供
賴錫璋認為，隨着AI融入學與教，家長角色已由主要提供支援，轉變為需要主動理解和引導子女使用科技。賽馬會提供
九龍城浸信會禧年小學四年級學生香同學（左一）與家長一同出席工作坊，他認為AI有助主動尋找答案，幫助學習。
九龍城浸信會禧年小學四年級學生香同學（左一）與家長一同出席工作坊，他認為AI有助主動尋找答案，幫助學習。

工作坊以「Co-learn, Co-smart：讓AI成為您的家庭學習夥伴」為主題，日前在九龍城浸信會禧年小學舉行，透過示範及互動環節，讓家長了解AI於學與教中的實際應用，包括如何支援學生學習，同時會引導學生以審慎及合乎道德的方式運用科技，建立良好使用習慣。

「賽馬會人工智能教育計劃」總監賴錫璋表示，計劃的目標是培養學生對生成式人工智能（Generative AI）的素養及應用能力，讓他們能在跨學科範疇中有效運用科技，為未來的學習、工作及社會發展作好準備，又指隨着AI逐步融入學與教，家長的角色已由以往主要提供支援，轉變為需要主動理解和引導子女使用科技，期望家長透過工作坊更了解AI於學與教中的實際應用，並在日常生活中更有效支援子女學習，「當家長理解AI的角色，便能引導子女善用科技，培養正確的使用習慣。」

主持工作坊的「賽馬會人工智能教育計劃」教學設計師黃偉強直言，不少家長關心子女會否過度依賴AI，或接觸不準確的資訊，故團隊會設計貼近課堂情境的教學活動，「例如在數學科中引導學生逐步思考解題過程，而非直接提供答案；在語文學習方面，則可透過AI提供特定的情境或合適的詞語，引導學生組織文章內容，從而提升表達能力。」

參與家長冀偕子女探索運用AI

有參與家長表示活動有助其認識AI融入學習。現為工程師的香先生稱以往曾擔心子女或過度依賴AI，影響思考及表達能力，又關注網上資訊的真確性，但參與工作坊後了解到AI可用作引導思考的工具，而非直接提供答案，「AI可以成為學習的夥伴，幫助子女思考，而不是取代人」，期望未來與子女一同探索更多AI應用，同時促進學習及親子關係。

就讀小四的香同學平日已會應用AI學習，例如早前不明白老師提到的「photosynthesis」時，透過AI獲悉是指「光合作用」，認為AI有助自己主動尋找答案、幫助他更容易理解課堂內容。他亦對工程學範疇深感興趣，期望日後善用AI探索更多相關知識。

為期四年半的「賽馬會人工智能教育」計劃內容包括推動AI教學與學習資源、教師專業發展、學生增潤活動和家長教育等，旨在培養學生以具創意、高效及負責任的態度學習，讓他們在跨學科範疇中有效地運用科技，從而更好地為未來的職場需求及社會發展作準備，預期惠及300間中小學、共逾10萬名學生，又期望培訓約2200名教師、以及讓超過1.1萬名家長受惠。

本報記者

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