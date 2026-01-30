教育城「十本好讀」頒獎禮 表揚本地原創作品
更新時間：00:01 2026-01-30 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-30 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-30 HKT
香港教育城昨日舉行第22屆「十本好讀」頒獎典禮，表揚本地原創書籍作品，並嘉許本地具創作才華的作家，與學界攜手推動「愛閱讀．樂分享」的文化，活動由教育局局長蔡若蓮及香港教育城董事會主席李漢祥擔任主禮嘉賓。
蔡若蓮鼓勵學生勤閱讀
本屆「十本好讀」以「雲端悠遊書海」為主題，蔡若蓮致辭時指出，是次入圍的書籍，有富於情節張力的推理偵探類讀物；結合天文、科學與歷史的知識類百科；介紹香港風物志類的趣味小品，更有關注心靈與價值觀的生命教育類書籍，不但能夠滿足青少年的興趣，更照顧成長與學習需要。她表示，「我鼓勵在座各位同學多閱讀、勤閱讀，感受『海納百川，有容乃大』的閱讀力量，享受閱讀的樂趣。」
