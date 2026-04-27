浸大70周年校慶呈獻科技藝術盛宴 共譜「重構現場音樂」

音樂的呈現方式千變萬化，當藝術與科技碰撞，更能激發出嶄新的聽覺與視覺意象，浸會大學團隊以各種高端科技，突破性地將音樂、人形機械人與虛擬視覺技術的舞台互動，打造沉浸式科技藝術演出，為校慶送上視聽盛宴，演出以「Life Music Reimagine(重構現場音樂)」為概念，並將熱門遊戲音樂《黑神話：悟空》帶上專業交響舞台，藝術總監兼協理副校長（跨學科研究）潘明倫表示不能僅讓機械人上台，而是要讓科技與音樂真正融合。

潘明倫(右三)透露，早於2019年，團隊已在構思如如何將古典音樂、電影音樂及遊戲音樂互相融合，同時探索科技與音樂的結合，而適逢浸大校慶，團隊決定實現當初的理念。何家豪攝

為慶祝浸大70週年校慶，潘明倫及團隊決定推出結合高端科技的音樂會，包括與著名AI機械人Sophia合作，她將以獨奏者身份登場，演繹三首由音樂學院專業應用副教授林鈞輝及團隊專屬創作的原創歌曲，並由交響樂團現場協奏。音樂會更加入電子遊戲元素，計算機科學系副教授陳杰及團隊將配合《西遊記》經典旋律及全球熱門遊戲《黑神話：悟空》主題曲，運用實時AI影像生成與數碼「分身」舞蹈技術，由表演者透過節奏，現場發揮動作，而浸大師生同樣會在作為樂團的一員演出展現電玩音樂與科技及人為藝術的融合。

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潘明倫透露，早於2019年，團隊已在構思如如何將古典音樂、電影音樂及遊戲音樂互相融合，同時探索科技與音樂的結合，而適逢浸大校慶，團隊決定實現當初的理念，歷經六年，最終選用定位為「藝術科技」的東九文化中心作為演出場地，並在後天進行演出，以「Life Music Reimagine(重構現場音樂)」為概念，打破傳統音樂會邊界，讓觀眾同時感受現場管弦樂與沉浸式視聽的衝擊。

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表演的曲目亦兼顧經典與創新，不僅收錄了古典大師名作，更加入流行音樂與遊戲音樂元素，打破古典與流行的界線。電子音樂家兼音樂學院專業應用副教授陶然（Taurin Barrera）表示，團隊不把AI視為單純技術工具，而是具生命力的「創作合作者」。

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記者佘丹薇