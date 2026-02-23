浸大生千架無人機投射病童夢想畫作 實踐「以科技傳遞溫暖」

無人機表演雖曇花一現，卻盛載着夢想與溫度。浸會大學工商管理學院與本地無人機企業合作，由學生把麥當勞叔叔之家病童的畫作，呈現於維港上空，讓更多人看見病童的內心世界之餘，參與學生亦從溝通與創作過程，對實踐愛心與知識有深刻體會。有海外生更打算把「以科技傳遞溫暖」模式帶到原居地，惠及更多兒童。

去年全運會累積實戰經驗

麥當勞叔叔之家病童的畫作，由1000架無人機呈現於維港上空。 浸大提供

約50名學生參與浸大商學院的「服務學習及社會參與」課程，學生多次前往麥當勞叔叔之家，與病童近距離交流，耐心聆聽他們的心願，作為無人機表演的主題。副院長（本科生課程）文國樑透露，師生早於一年前探訪麥當勞叔叔之家，發現長期患病的兒童難以外出，家人亦承受身心壓力，團隊萌生為孩子們帶來啟發與溫暖的念頭，遂與校友創辦的無人機企業合作，將病童的畫作與心願通過1000架無人機，投射到夜空之上，讓更多人看見孩子們的內心世界，「小朋友的作品被人看見時是最開心的」。

課程不僅為學生提供無人機技術指導，事先參與去年底的全運會無人機表演，累積實戰經驗，更安排藝術治療專家，教導與病童有效溝通的技巧。本身是無人機企業創辦人，浸大管理、市場及資訊系統學系兼職講師林漢源稱，學生會通過繪畫，引導病童打開心扉，「很多說話小朋友不敢講、不會講，但畫畫的時候，就會將內心的說話表達出來」。

參與課程的文理及科技學士三年級學生沈琳惠稱，與病童家人交流後，始發現「整件事不是自己想像般簡單」。修讀課程的海外生之一，來自墨西哥的Alonso Meza Rodrigo笑言，溝通未因語言不同而出現障礙，「一個眼神、一個動作、一起畫畫的時光，就足以建立真誠關係」。

名為「藝航天下．童夢星願」的無人機慈善表演，上月在紅磡海濱長廊圓滿演出，展現由病童畫作轉化的童真圖案，有獅子、機械人、企鵝、飛龍等。文國樑指，有3歲病童一直渴望參觀廣州長隆動物園，卻因患病無法如願，便畫下了長頸鹿寄託心願。Meza當晚偕在港生活的姊姊欣賞表演，形容今次在港經歷相當珍貴，希望延續「以科技傳遞溫暖」的模式，連同學到的溝通技巧，運用到墨西哥的兒童公益事業上。

