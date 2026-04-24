理大與扶康會共建亞洲首個「共融創新中心」 促進社會共融發展

香港理工大學與扶康會合作創立亞洲首個「共融創新中心」，並於今日在理大工業中心舉行開幕典禮。中心獲理大工商管理學院研究資金配對及 SF Family Foundation Limited 撥款支持，以「研究、創新與服務轉化」為定位，把理大的跨學科創新科研成果，轉化為切合社福界需要的實際應用方案，服務社會。中心將集中康復科技及殘疾人士職業訓練等範疇，推展項目試點、驗證與優化計劃，推動香港在促進社會共融發展方面擔當亞洲區領導角色。

共建關愛共融社會

在羅璇博士（後排左）及葉恩明（後排右）的見證下，由黎基雄（前排左）與錢國強（前排右）代表雙方正式簽署合作備忘錄。（理大提供）

何啟明致辭時表示，政府將繼續聯同社福界、學術界和商界等，攜手推動康復服務的創新發展，共建關愛共融的社會。（理大提供）

一眾嘉賓參觀展覽，了解理大科研項目。（理大提供）

作為亞洲首個「共融創新中心」，特色是扶康會的員工及服務使用者會參與研究過程，並與理大共同資助成立中心，體現學界與社福界的聯動。

開幕典禮邀得勞工及福利局副局長何啟明擔任主禮嘉賓。在理大協理副校長（大學發展）羅璇博士及扶康會會長葉恩明的見證下，由理大工商管理學院副院長（學務統籌）、物流及航運學系暫任系主任兼航運及物流講座教授黎基雄與扶康會主席錢國強代表雙方簽署合作備忘錄。

延伸閱讀：理大4前沿科研項目 獲第3輪「產學研1+計劃」資助

何啟明致辭時表示，中心可結合各機構的優勢，為殘疾人士在社區生活的多元需要提供更適切的服務，並進一步紓緩殘疾人士照顧者的身心壓力。他亦表示，政府將繼續聯同社福界、學術界和商界等，攜手推動康復服務的創新發展，共建關愛共融的社會。

羅璇博士表示，理大致力推動產學研深度融合，並透過可持續商業模式，將具潛力的跨學科研究成果，轉化為可長期實踐的創新解決方案，回饋社會。

延伸閱讀：理大夥中電研智能「發電機檢測機械人」

「理大 – 扶康會共融創新中心」突破傳統職業康復服務框架，積極推行首階段共５個跨學科研究項目。這些項目結合理大在商學、醫療健康、社會科學及工程設計等範疇的優勢，涵蓋多個具前瞻性的應用方向，包括制定全港首個《共融科技採用標準》（簡稱：HKITAS），為非牟利機構安全有效地應用科技提供指引；運用 3D 打印技術開發個人化眼科輔具；應用「嶄新抗菌表面技術」，研發衛生防護 3D 打印配件，提升集體生活環境的安全水平；以人工智能科技，輔助吞嚥評估系統；以及利用智能食物製作系統，提供營養優化的軟餐等。這些以實證驅動的應用方案，將針對服務需求，提升殘疾人士的生活質素。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<