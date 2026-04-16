理大夥中電研智能「發電機檢測機械人」

穩定可靠的電力供應，對社會運作及經濟發展尤其重要。理工大學與中華電力合作，研發智能「發電機檢測機械人」，結合機械人技術與光纖傳感技術，突破傳統人工檢測的限制，大幅提升發電機檢查效率與作業安全。

發電機檢測機械人可跨越氣隙內的通風擋板進行三項主要檢測工序，包括檢查通風管道、定子內部鐵芯片絕緣狀況檢測，以及透過敲擊定子內的楔塊進行緊固度檢測。理大提供

「發電機檢測機械人」厚度僅36毫米、專為該發電機結構設計，可靈活進出發電機外層固定的「定子」，與內部旋轉的「轉子」之間的狹窄氣隙，並跨越通風擋板，在無需拆卸「轉子」下自動完成主要檢測工序，包括目視檢查通風管道、檢測定子內部鐵芯片的絕緣狀況，以及透過敲擊「定子」內的楔塊進行緊固度測試。反觀傳統的人手檢測，需先拆卸重約50噸的「轉子」，工序繁複，亦涉及重型吊運及大量配套安排，新技術將有效提升檢查效率，優化長遠的維修保養安排。

大幅提升檢查效率

「檢測機械人」更配備光纖傳感網絡，可監測自身關鍵部件的運作狀態，確保在進入發電機氣隙檢測時穩定運行，保障順利完成檢測。研發機械人的理大電機及電子工程學系光電子講座教授譚華耀指，整合項目歷時約五年，由科研人員與本科生組成的理大團隊，與中電發電業務部合作，形容是科研實力與電能專業的結合，有團隊成員更是本科生一年級已參與其中。中電發電業務部高級總監劉志強則指，新技術有助提升檢測效率及作業安全，長遠加強發電設施的穩定運作，而工程團隊亦深化與學界的協作，支持香港創科人才的培育與發展。

本報記者

延伸閱讀：

理大研低軌衛星載荷 成功升空在軌測試

7大學研發中心納入InnoHK第三個平台



