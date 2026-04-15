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理大研低軌衛星載荷 成功升空在軌測試

教育新聞
更新時間：21:44 2026-04-15 HKT
發佈時間：21:44 2026-04-15 HKT

為推動智慧城市建設，理工大學研發全港首個低軌通信導航一體衛星載荷「LEO CNAV」，近日成功搭載馭星三號05衛星（「科創一號」），在甘肅酒泉衛星發射中心順利升空，開展在軌測試，有望提升城市在複雜環境下的定位精度，長遠更能支撐物聯網互聯及6G天地融合網絡部署，為大灣區打造世界級智慧城市。

「LEO CNAV」搭載馭星三號05衛星，在3月16日於甘肅酒泉衛星發射中心發射升空。理大提供
「LEO CNAV」搭載馭星三號05衛星，在3月16日於甘肅酒泉衛星發射中心發射升空。理大提供

「LEO CNAV」由理大航空及民航工程學系研發，有別於傳統的通信與導航依賴兩套獨立系統分別運作，系統設計複雜並成本較高，「LEO CNAV」具有功能整合、精準定位、低成本部署及廣泛應用潛力的特色，在單一平台上同時提供通信、導航及校時服務。未來用戶只需一部接收設備，即可同時獲取通信與導航服務，大幅簡化系統架構並降低使用成本。 

助灣區打造智慧城市

目前廣泛使用的GPS衛星運行於距離地球約2萬公里的軌道，信號傳輸過程中易衰減、受干擾，為自動駕駛、無人機飛行等場景帶來安全隱患。「LEO CNAV」運行於距離地球僅數百公里的低軌道，信號強度更強，配合團隊自主設計的獨特信號方案，可有效抵禦各類干擾與欺騙攻擊，同時有效解決高樓密集城市環境中「信號遮擋」導致的定位偏差問題。

理大航空及民航工程學系助理教授徐兵指，希望通過「LEO CNAV」的技術積累，長遠支撐物聯網全域互聯及6G天地融合網絡部署，助力粵港澳大灣區打造世界級智慧城市群，團隊計劃發射更加多搭載「LEO CNAV」的衛星，逐步組建低軌星座網絡，支撐智慧交通升級。項目負責人、航空工程講座教授溫志湧形容「LEO CNAV」升空標誌理大邁入新里程，除了研發航天科技，理大今年亦開辦全港首個「衛星工程理學碩士」課程，涵蓋衛星軌道動力學、航天器系統、載荷設計及新太空經濟等範疇，為本港及國際航天發展培育新一代專業人才。

本報記者

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