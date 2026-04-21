理大4前沿科研項目 獲第3輪「產學研1+計劃」資助

第三批「產學研1+計劃」資助名單近日公布，共有24個項目獲得資助，而理工大學共有四個具影響力的研究項目成功入選，涵蓋智能製造、量子技術、金融科技及法律服務數智化，展現科研成果商業化潛力。

在先進製造方面，理大工程學院院長文効忠負責的「灼見精工：智慧原位熔池精控科技」項目，核心技術為英特珀激光科技，運用高頻光學斷層掃描結合多模態 AI 引擎打造「工業透視眼」，實現微米級熔池實時監測與閉環控制，解決氣孔、虛焊等缺陷，成本僅需一半，回本期短於一年。另一項目由理大量子技術研究院院長劉愛群領軍的「新一代嵌入式微型量子晶片及網絡安全應用」，項目致力於研發最新微型量子芯片，以推進網路安全。

而人工智能方面，香港可持續技術基金會教授陸海天負責的「智法數科：新一代法律服務智能體系統」，是香港首家專注跨境法律與合規 AI 的科創企業，核心產品「Lawrence」為AI數字員工，能進行法律檢索、合約審查、風險識別等工作，協助企業節省成本、規避風險；由電子計算學系副系主任（研究及發展）區文浩負責的「ShieldTrade：安全 Web3 交易的多層防護系統」，則針對黑名單地址、惡意智能合約及釣魚應用，在交易執行前偵測高風險操作並即時攔截，運用二進制分析、模糊測試與符號執行等技術，主動識別詐騙與惡意威脅，保障用戶安全參與去中心化生態。

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒恭賀各獲選團隊，並表示相關資助項目將有助香港發展為國際創新科技中心，以及亞太區國際法律及爭議解決服務中心。他續稱，理大未來將持續推動產學研合作，促進科研成果轉化為實際應用方案。

本報記者

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