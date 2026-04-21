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「產學研1+計劃」 24項目獲資助涉款逾10億

教育新聞
更新時間：07:50 2026-04-21 HKT
發佈時間：07:50 2026-04-21 HKT

第三批「產學研1+計劃」獲資助項目揭盅，共24個項目獲得資助，涉逾10億元，而香港大學與科技大學各佔7個。港大校長張翔指，突破性科研成果將轉化為實際應用；科大副校長（研究及發展）鄭光廷形容，卓越科研實力及成果轉化能力獲肯定。

港大科大各佔7個

創新科技及工業局局長孫東指，第三批獲建議資助的項目涵蓋健康及醫藥科學、新材料與新能源、人工智能與機械人、計算機科學/資訊科技、電機及電子工程，以及先進製造等領域，展現本港科研實力及多元發展的創科生態圈。

在24個項目中，港大及科大各佔7個，前者包括「晶圓級柔性金剛石薄膜」、「多肽藥物創新及開發」；後者則包括「大模型驅動的全棧式計算病理精準腫瘤平台」、「RNA表觀轉錄組學與人工智能，賦能癌症篩查及預防」等。中文大學有3個項目獲資助，包括「用於逆行性腎內手術的人工智能機器人」；理工大學與城市大學亦分別有4個及3個項目獲資助。

港大校長張翔表示，通過將突破性科研成果轉化為實際應用，致力應對全球挑戰並促進人類福祉；科大副校長（研究及發展）鄭光廷稱，科研實力及成果轉化能力獲充分肯定，印證科大構建創科生態圈的重要貢獻。中大副校長（研究）岑美霞指，獲資助項目展示中大研究人員，將學術研究成果轉化為切實可行方案的能力。

本報記者

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