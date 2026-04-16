港大：機械臂輔助全髖關節置換需再次手術比率低

全髖關節置換術雖是常見手術，但可能出現併發症，導致患者需要再次手術及延長復康時間。香港大學醫學院的研究證實，機械臂輔助全髖關節置換手術，可以更精準量度及放置人工髖關節，大幅減低二次手術的機會。團隊指目前近半公立醫院的全髖關節置換手術，已使用機械臂輔助，未來或應用到膊頭、脊柱等關節。

末期髖關節炎會導致嚴重的腹股溝疼痛、關節僵硬和功能障礙，影響患者活動。港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的研究團隊，統計2019至2024年期間，在瑪麗醫院和大口環根德公爵夫人兒童醫院關節置換中心進行，共553宗初次全髖關節置換手術結果，其中包括311宗屬機械臂輔助手術，242宗則是傳統手術，發現前者在術後30天及90天內，需要再次進行手術的比例，均低於後者。

更精準量度及放置

以術後90天再次手術為例，機械臂輔助手術的比率僅0.6%，因以閉合方式進行，患者毋須再次開刀；反觀傳統手術卻達2.5%，患者更因人工關節周邊骨折和傷口感染，需要再次開刀，令康復期延長。研究團隊指，機械臂輔助全髖關節置換術，利用三維電腦斷層掃描（CT）進行術前規劃，就髖臼和股骨假體組件精準定位，並打磨人工髖關節，精準量度假體大小，放入患者體內，從而減少手術誤差。

本報記者

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