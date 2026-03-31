港大發債融資10億美元 張翔：對未來有信心

政府將推出3幅北都大學城用地，供資助大學與自資院校發展。早前不排除就此發債的香港大學，昨公布已簽訂10億美元中期票據集資計劃，成為本港首間發債融資的大學。校長張翔今早出席活動被問到發債計劃時簡短回應，強調大學財政穩健，對未來發展有信心，未有進一步透露詳情。

張翔：港大財政穩健

據了解，港大透過滙豐於一連兩天安排非交易路演（Non-Deal Roadshow，NDR）投資者會議，為發債鋪路，出席的預料包括港大財務處長及債務融資與投資者關係主管等校方代表。亦有本地媒體報道，定息工具交易員、金融機構及對沖基金等機構投資者據悉亦獲邀參加。

港大昨晚證實，已簽訂一項10億美元中期票據集資計劃，將可發行債券應付資金需要，並指傳媒及投資者可聯絡港大財務及企業管理處，獲取相關資訊，但對方電郵回覆本報查詢，僅稱「就最近所簽訂的中期票據計劃沒有任何相關補充」。

本報記者

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