港大工學院：環球形勢有利招攬全球人才

近期地緣政局緊張，外界憂慮學術交流與人才流動恐受影響。香港大學工程學院院長David Srolovitz昨出席論壇，形容「水混濁時更容易抓到魚」，指本港在目前環球形勢下，有更多機會招攬全球人才。校長張翔在論壇上強調，香港未來面對的挑戰需要跨學科合作，工程教育和研究都需要新的思維，在人工智能（AI）時代下，教授們必須與時並進。

校長張翔(中)強調，香港未來面對的挑戰需要跨學科合作，工程教育和研究需要新思維。 蘇正謙攝

張翔：跨科合作應對挑戰

當前國際形勢複雜多變，被問到會否影響工程學院招攬人才，David Srolovitz直言「水混濁時更容易抓到魚」，指當前環球形勢下，部分人或有意遷到不同地方，人才流動正好帶來機會，「香港比很多地方更有優勢之處，是早已預備好抓住這些時機」，港大招攬全球人才的機會增加，且達到一定的成果。他又相信本港能繼續擔任與國際聯繫的角色，「香港一直都是對外的橋樑，我亦相信香港會繼續成為橋樑，尤其在目前的國際形勢下。」

港大機械工程學系一連兩天舉行「X-dimension：工程科學前沿論壇」。校長張翔在論壇上強調，香港未來面對的挑戰需要跨學科合作，工程教育和研究亦需要新思維，必須與醫學、科學，甚至藝術與心理學合作，「我們希望港大的學生不僅是工程師，更是全面發展的人才。」他又指出，學生如何在知識爆炸的世代「有效學習」是一大挑戰，故在AI時代下，教授們需要與時並進，接受新工具與新方法，更新課程內容與教學方式。

對於AI的發展，David Srolovitz認為AI是一項有用的工具，亦承認AI會為社會帶來脫位（dislocation），但相信AI不會取代工程師，而是擴展工程師能做的事，人類最終亦能適應新科技帶來的改變。

記者 歐文瀚



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