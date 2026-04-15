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香港多所大學舉辦升旗儀式 強化師生國家安全觀念

教育新聞
更新時間：15:04 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:04 2026-04-15 HKT

為響應4月15日「國家安全教育日」，緊扣「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」主題，香港多間大學陸續舉辦升旗儀式，旨在強化師生國家安全觀念與國民身份認同，培育具備國家觀念及社會承擔的青年人才。其中，香港教育大學、香港都會大學分別在校園舉辦相關活動，兩校均明確表示，將繼續秉承培育專業人才的使命，深化愛國主義教育，強化師生國家安全意識。

都會大學同樣在校園舉辦升旗禮，特別邀請中國人民解放軍駐香港部隊（駐港部隊）到校指導學生國旗護衛隊的升旗技巧與步操。都大提供
都會大學同樣在校園舉辦升旗禮，特別邀請中國人民解放軍駐香港部隊（駐港部隊）到校指導學生國旗護衛隊的升旗技巧與步操。都大提供

教育大學的升旗儀式在大埔校園舉行，升旗儀式由教大學生負責執行。除了教大賽馬會小學及教大幼兒發展中心參與外，今年更邀請了來自不同區域的多所幼兒園代表共同參與，包括竹園區神召會太和康樂幼兒學校、牽晴間培元英文幼稚園、港九街坊婦女會孫方中幼稚園及仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園，將愛國教育貫通各年齡層。

教大校長李子建教授在儀式上表示，當前處於「十五五」規劃開局關鍵時刻，教大將與全體師生同心同向同德，積極配合國家發展方向，共同維護國家安全，引導師生成為貢獻國家及香港特區的愛國公民。

都會大學同樣在校園舉辦升旗禮，特別邀請中國人民解放軍駐香港部隊（駐港部隊）到校指導學生國旗護衛隊的升旗技巧與步操，除了提升學生的升旗規範度外，更讓學生在實踐中深刻體會愛國情懷與責任擔當。有參與學生表示，能得到駐港部隊的指導感到十分榮幸，也進一步增強了自身的國家認同感。

本報記者

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