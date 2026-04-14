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DSE 2026︱數學科題型變 考生指較以往深 教師形容屬「中間偏難」

教育新聞
更新時間：10:58 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:58 2026-04-14 HKT

中學文憑試昨進行數學科（必修部分）考試，逾41300名考生報考，不少考生事後在網上反映試卷較以往深。沙田浸信會呂明才中學數學科老師陳栢希形容，今年試卷難度屬「中間偏難」，有題型或問法是以往鮮見，但對數學概念清晰的考生而言難度不高，建議學生弄清不同數學概念，平日多操練難題。

陳栢希指，卷一「傳統題」部分題型有別以往，考生未必見過，加上全卷需運算或寫作內容較多，難度屬「中間偏難」。他認為考生如只依賴操練歷屆試卷或未能應付，提醒學生平時備試須清晰建立數學概念，嘗試作答較難的題目，以了解不同題型。

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