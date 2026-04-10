DSE 2026｜英文科閱讀及寫作卷開考 珍珠奶茶、社媒、旅遊意義入題 考生：詩歌題令人驚訝

中學文憑試（DSE）核心科目英文閱讀及寫作卷今日開考。卷一閱讀理解Part A以珍珠奶茶的發展前景為主題，B1及B2部分則分別探討經營YouTube頻道與旅遊的意義。本報記者前往位於北角的張祝珊英文中學考場，訪問學生應考情況。有考生表示，看到詩歌題目時感到意外，但整體尚可應付。

對詩歌題目感意外

考生陳同學指出，自己未曾操練歷屆試題，覺得與學校模擬考試比較為簡單。他提到卷一B2部分考問詩歌，整體難度偏低，但題目提問方式較難，例如長題目要求分析內在含意，未必能完全掌握，「不算難」。至於寫作卷（卷二），他選答第三題，講及公司在招募過程會查看求職者的社交媒體資料，加上本身修讀經濟科，「覺得揀呢條比較簡單」，能有較多方向發展，總體而言不算困難，自覺表現不俗，「最好目標奪5**」。至於卷一Part A，他則表示難以捕捉提問重點。

另一考生陳同學則表示，今年試卷與往年「有些不同」，閱讀卷出現兩首詩歌，打開試卷時「有點驚訝」，但作答時尚算順利。她認為珍珠奶茶題目貼近日常生活，尚可接受。對於卷一的難點，她說「一定會有部分不懂」，但未至於整份試卷無法作答。她笑着說「應該有5**」，有信心成為今屆狀元，目標是入讀中文大學中文教育系。

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