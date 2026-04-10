DSE 2026｜中文寫作題 考生多選「在城市見大自然生命光芒」

中學文憑試中文科卷二寫作卷，不少考生在「命題寫作」部分，選答「在城市中，我看見了大自然的生命光芒」一題，認為更易把握。有教師形容該題「魔鬼在細節」，須處理好「大自然」與「城市」兩者之間關係，提升寫作立意，否則難獲高分。

教師：魔鬼在細節

寫作卷乙部「命題寫作」三選一，多名受訪考生均選答「在城市中，我看見了大自然的生命光芒」。考生蔡同學指，曾猶豫選答該題抑或「談說話」，最終選答前者，以「人類活動的危害」切入，她表示後者屬議論文，需要大量例子支撐論點，惟當時想到例子不多，只好選擇放棄。另一考生林同學指選答該題原因，是自己對自然生物有一定認識，在文中舉出多款本地物種，如珠頸斑鳩、昆蟲、蝴蝶和青蛙等。

不過，曾璧山（崇蘭）中學中文科主任陳錦銘直言該題「魔鬼在細節」，須緊貼「城市」要素，若僅描寫郊野公園或鄉郊，未妥善處理「大自然」與「城市」之間關係，便難獲高分。他指另一題「眼前的甜點令這頓飯別具意義」提供明確敘事場景，可以反向思考以「甜」的反面——「苦」，帶出「苦盡甘來」等含義，升格到情感、個人體悟，甚至文化傳承，呈現效果更佳。至於「談說話」題目，他指考生若表達「慎言」價值，內容可更加立體。甲部「實用寫作」要求考生就電子支付撰寫評論文章，陳錦銘指取材有趣且貼近生活，考驗考生思辨能力。

記者 歐文瀚 鄭丹樺

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