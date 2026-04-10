中大夥同濟大學共健智慧交通聯合實驗室

智慧交通日益普及，社會需求殷切。中文大學與上海同濟大學共建的「智慧交通聯合實驗室」近日舉行成立典禮，兩校並簽署合作協議。雙方將透過聯合實驗室，聚焦智慧交通領域的關鍵技術研發，在創新人才培育等方面開展深度交流與合作。

盧煜明：培育科技創新力量

中大校長盧煜明日前率領代表團前往同濟大學，為「中大-同濟大學智慧交通聯合實驗室」舉行揭牌儀式。在盧煜明與同濟校長楊金龍見證下，雙方代表簽署合作協議。盧煜明致辭指，實驗室將發揮雙方在智慧交通、智慧無人系統方向的學科優勢，為內地、香港及世界各地的學者提供合作機會，充分發揮科研實力，培育智慧交通科技創新力量，推動前沿突破與創新應用。他亦提到共建聯合實驗室有助結合兩校所長，回應國家「十五五」規劃提到要突出科技創新的引領作用，加快實現高水準科技自立自強，一體推進教育、科技與人才發展。

楊金龍則期望，兩校共同打造具有國際影響力的智慧交通創新高地，為解決交通領域重大難題、推動行業進步貢獻智慧和力量。中大與同濟在智慧交通、無人系統領域合作多年，雙方聯合研發的「水空兩棲無人系統」，今年2月更助力中國南極科考任務，兩校更合組聯隊去年於墨西哥舉辦的國際無人機大賽（IMAV 2025）中脫穎而出，獲得室內外雙料冠軍，擊敗十餘支包括歐美勁旅的強隊。

本報記者

延伸閱讀：

中大社科博士課程升級 AI成必修 邱騰華聶德權等任「職涯導師」

中大醫學院培育女科研人才 4大方向支援職場家庭