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中大醫學院培育女科研人才 4大方向支援職場家庭

教育新聞
更新時間：07:30 2026-04-06 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-06 HKT

醫學等科研領域，往往以男性主導，為鼓勵更多本地及海外女性人才投身醫學研究，中文大學醫學院推出「琢妍醫學人才培育計劃」（WISE），透過系統性支援與長遠策略，在生物醫學、臨床研究等範疇培育及招攬女性科研人員。副院長（研究）黃秀娟期望，計劃為具備科研熱誠與潛力的女性鋪路，讓她們有機會投入科研，邁向更高層次的職業發展，從而壯大女性科研人才隊伍。

黃秀娟指，本港具備成為區域女性科研中心的條件。 佘丹薇攝
黃秀娟指，本港具備成為區域女性科研中心的條件。 佘丹薇攝

女性優勢推動研究全面發展

據聯合國教科文組織及世界經濟論壇統計，全球每3名科研人員中僅一人為女性，香港情況相若。為人母親的黃秀娟，難忘分娩當晚仍趕寫博士論文，而兼顧科研及養育孩子亦非易事，「很多時候要等孩子睡着後，才開始做研究」。她指女性雖有細心、包容、多任務處理等獨特優勢，與男性科研人員形成互補，有助推動研究更全面發展，卻往往未能兼顧科研與家庭責任，在科研路上阻力重重。計劃大使之一、中大醫學院外科學系副教授陳詩瓏亦指，堅持臨床與科研的女性確實稀缺，而臨床工作雖能幫助病人，往往只是「一對一」，透過研發新藥及醫療方法，成果則有望惠及全球數以千萬計的病人，也可培育下一代醫生，實現更深遠的社會價值。

黃秀娟認為，本港具備成為區域女性科研中心的條件，包括多元的科研文化、相對完善的性別平等環境，然而許多女性因家庭角色及職涯支援不足而卻步。為幫助更多女性投身科研，WISE計劃設有4大核心方向：研究與職涯導師制度、女性科研領導力與專業發展、國際交流與合作，以及建構家庭友善的科研文化，務求讓女性在科研、臨床工作與家庭之間取得更健康的平衡。

WISE計劃未來5年招募100名女性科研人才，現時已有近30人加入。 佘丹薇攝
WISE計劃未來5年招募100名女性科研人才，現時已有近30人加入。 佘丹薇攝

5年招募百人 配套助融入環境

WISE計劃未來5年招募100名女性科研人才，現時已有近30人加入，大部分為本地科研人員，其中8至10人擔任計劃大使，每名大使將配對3至5名師友，提供職涯建議，而計劃不設本地及外地名額，只要具備科研熱誠並願意長期留港發展的女性均可參加，而配合海外人才的需要，計劃亦提供國際交流平台、行業資源對接等配套支援，協助他們融入本港醫療科研環境。

中大醫學院將於未來5年舉辦女性科研活動，包括在港舉行年度女性科研領袖峰會、國際女性醫療科研人才論壇，推行海外青年女性研究員訪問計劃，並與歐美及亞洲多所頂尖醫學院，建立聯合研究與培訓合作，以鞏固本港「女性科研人才樞紐」的地位。

記者 佘丹薇

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