中大社科博士課程升級 AI成必修 邱騰華聶德權等任「職涯導師」

人工智能(AI)應用普遍，中文大學的「社會科學博士（應用社會科學）」課程升級，引進AI必修內容，更邀請邱騰華、聶德權等前官員與業界領袖出任「職涯導師」，深化學生的實務視野。中大社會科學院院長馮應謙期望，學生提出解決社會難題的「落地」建議，但強調AI無法取代社會科學。修讀的博士生之一，曾執導電影《過時‧過節》的導演曾慶宏形容，課程讓他構建多角度觀察與分析框架。

「證據導向」處理複雜議題

中大社科院開辦的「社會科學博士（應用社會科學）」設3年全日制與4年兼讀制課程，以擁有5年或以上工作經驗，並具備社會科學或相關領域碩士學位的職場中高層人士為對象，必修課涵蓋獨立研究、創意項目及AI的社科研究等，學生可從公共政策與管理、社會創新、社會可持續發展及行為社會科學中，4選2作為專業領域。課程強調「可行動的社會科學」，馮應謙指採用「證據導向」，要求學生將研究轉化為具體的政策建議，協助政府處理失業、房屋、氣候變化等複雜議題。

課程今年新增「應用人工智能的社會科學研究」科目，馮應謙形容絕非盲目「跟風」，「AI雖然強大，卻無法取代人類提出『讓社會變得更好』的關鍵問題。」他舉例指減碳與可持續發展，牽涉人類觀念與價值觀等課題，仍要依賴社會科學對人類行為的深層洞察，是目前AI無法觸及的領域。

課程在26/27學年增設由不同界別的專家學者及業界領袖擔任學生的「職涯導師」，包括商務及經濟發展局前局長邱騰華、公務員事務局前局長聶德權、立法會前議員鍾國斌、行政會議成員林正財等，他們將組成的「課程顧問委員會」，並協助學生將學術成果，轉化為事業發展及社會應用。課程將實行「雙師徒制」，由「職涯導師」與負責學術規範與研究方法的「學術論文導師」，共同支援學生。身兼課程主任的政務與政策科學學院教授盧永鴻解釋，邀請界別領袖、社會賢達加入，可確保課程契合社會發展，擴大學生的網絡。

雙師徒制 助學生擴網絡

曾編導電影《過時‧過節》，浸會大學環球螢幕演技藝術學士（榮譽）課程主任曾慶宏，現以兼讀形式修讀課程。曾先後在印尼與柬埔寨電影節擔任評審的他，指課程有助構建多角度的觀察與分析框架，「印尼短片深入探討貧富懸殊，柬埔寨作品則以性侵議題反思傳統價值。修讀課程後，我能更深刻地理解不同文化背景下的社會問題根源，從創作者的視覺出發，剖析其創作意念。」另一博士生顏信從事科研支援及公益領域，指課程讓他學以致用，「如系統性調查與問題分析，為我本身工作的資助方案，提供了實證基礎與專業論證」。



記者 蘇麗珊

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