DSE 2026｜英文聆聽試前部署+考試規則 咩情況下唔使帶收音機及耳筒？

今年DSE(中學文憑試)的英文科聆聽考試將於4月11日(星期六)舉行。在聆聽考試，考生通常須自備收音機及/或耳筒，試場規則亦與一般筆試不同，有不少注意事項。考評局在今日(3月30日)發布了一系列DSE聆聽考試的準備清單，《星島教育》整理了當中的重點，方便考生參考，及早做好部署。

DSE 2026｜聆聽相關器材

考評局今日在網誌「文憑試快線」撰文，表示聆聽考試的試場有3種錄音廣播方式，考生可以根據准考證上的標示，了解所屬試場將採用哪種廣播方式及準備相應的物品。

電台廣播

准考證上並無符號標示

考生須帶備耳筒式收音機

紅外線接收系統

准考證會以「#」標示

考生須帶備耳筒

學校播音系統，包括USB播放機或電腦

准考證會以「&」標示

考生不必帶備收音機或耳筒

當然，考生除了準備聆聽考試相關器材，也要帶備准考證正本、身份證正本(或另一附有相片的有效身分證明文件正本)及文具。

DSE 2026｜電台廣播試場注意事項

DSE 2026｜留意收音機及耳筒是否符合要求

雖然考評局並沒有指定考生使用某種收音機型號，但收音機亦有一些要求須遵守。

能夠收聽FM電台廣播

體積不超過46cm x 15cm x 15cm

能夠放在桌子上，天線不會影響別人或阻礙試場的通道

多媒體播放器、藍牙／Wi-Fi 設備、手提電話或內置於耳筒的收音機等的電子儀器，都不能於試場使用

假如考生的收音機或耳筒不符合要求，將不能於試場內使用。相關考生會被安排往「特別室」應試。

DSE 2026｜使用器材前要檢查

在使用收音機及耳筒前，考評局亦提醒考生要先檢查：

試場並不會提供後備器材或電池，因此考生謹記在試前檢查器材能否正常運作、電量是否充足。

確保收音設備內裏沒有SD記憶卡、光碟等儲存媒界。

如果收音機同時有立體聲與單聲道，考評局建議採用單聲道，以提升接收效果。

為免影響接收，考評局不建議使用配備「自動追台」功能的收音機

連接耳筒與收音機的電線很重要，考生應把電線拉直及垂放在兩旁，切忌讓電線捲曲，以免影響接收。

正式考試前，考生須因應試場內的指示，選用最適宜的頻道，亦會有充足時間調整音量。不過，就算做足準備，考試時都可能出現突發情況。萬一電台廣播接收不清，或器材不能正常運作，考生可以向監考員要求前往「特別室」應考。在這種情況下，考生並不會被扣分。如果考生想投訴聆聽部分的接收情況，一定要在考試當日於試場內向試場主任提出，否則不會獲受理。《考生手冊》有列出RTHK2在各區的廣播頻率，詳情：>>按此<<

DSE 2026｜紅外線接收系統注意事項

《考生手冊》截圖

DSE 2026｜留意耳筒是否符合要求

考生須自備耳筒，接駁由考評局提供的接收器。考評局對耳筒的要求如下：

耳筒插端為3.5 毫米直徑

於插頭上備有兩個絕緣環

考試正式開始前，試場會播放示範錄音，考生屆時可以測試器材。考試時，如果出現接收問題，或耳筒不能正常運作，考生可以向監考員要求前往「特別室」應考。在這種情況下，考生並不會被扣分。

DSE 2026｜學校播音系統注意事項

考生不必帶備收音機或耳筒。試場會播放示範錄音，假如考生發現未能聽清楚內容，可舉手向監考員求助及要求調位。

DSE 2026｜考試遲到怎麼辦？

考試會於早上10時正開考，考生應按照准考證列明的時間到達試場。在電台廣播及紅外線接收系統的試場，如果遲到的考生到達試場時，離開考時間不足15分鐘，會被安排前往「特別室」應考。學校播音系統的試場不設「特別室」，遲到考生會被安排坐於禮堂的後備座位。所有遲到考生均不會獲額外時間作答。

DSE 2026｜其他注意事項

於一般禮堂試場(特別室除外)應考的考生，在使用「報到易」自行簽到後，記得關掉手機、所有響鬧及自動重啟功能，以免違反考試規則。

考生須根據聆聽考試的錄音，完成填寫考生編號、貼上barcode貼紙等程序。假如違反相關指示，該卷別會被扣分。

如果想了解聆聽考試的詳情，可細閱《考生手冊》或聯絡開考試資訊中心（熱線：3628 8860）。

資料來源：考評局

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