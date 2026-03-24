守護海洋生態 39間學校參與港大海洋保育計劃 

為加深學生對海洋生態的認識，港大太古海洋科學研究所推出「環境及自然保育基金—探索海洋多樣性：培育青年大使守護海洋」計劃。目前已有來自39所學校的175名學生報名。計劃透過為期四日的沉浸式實踐培訓，結合講座、實驗室工作及野外考察，讓中學生親身體驗海洋科學，深入了解海洋生態保育，並將所學推廣開去，啟發他們成為守護海洋的新一代。

目前已有來自39所學校的175名學生報名。計劃透過為期四日的沉浸式實踐培訓，結合講座、實驗室工作及野外考察，讓中學生親身體驗海洋科學。港大提供

獲參與學校提名的學生大使，將於鶴咀海岸保護區岸邊的SWIMS研究設施接受四日培訓。活動期間，他們會走訪海下灣海岸公園、鋼綫灣及大潭等地，認識珊瑚群落、岩岸與紅樹林等多樣生態環境。

學生將走訪海下灣海岸公園、鋼綫灣及大潭等地，認識珊瑚群落、岩岸與紅樹林等多樣生態環境。港大提供

學生更有機會親身接觸海洋科學家及保育專家日常使用的先進技術，包括以無人機繪製及調查修復後紅樹林的分布，以及透過環境DNA（eDNA）分析進行物種檢測。計劃同時着重培養學生的領導力與倡議能力，鼓勵他們在校內及社區分享所學，推動海洋保育意識。

有參與學員分享，課程讓她對海洋科學家的日常工作有更真切的體會，未來希望成為海洋生物學家，她亦體會到相關工作需要極高專注力，不能放過任何微小細節。

漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華指，計劃重點在於保護香港海洋生態環境，讓公眾在親近自然的同時也成為環境的守護者，而不僅是「過客。」

本報記者

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