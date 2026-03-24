港大基層醫療健康中心 獲世衛指定為「合作中心」

香港大學醫學院公共衛生學院轄下的基層醫療健康教研中心（PHCA），正式獲世界衛生組織指定為「世界衛生基層醫療健康及護理專業人員發展合作中心」。中心總監陳肇始指，合作標誌港大、世衛及區域夥伴在推動基層醫療健康及醫療專業人員發展合作上，邁出重要一步。

為護士提供基層醫療培訓

中心將推動醫療專業發展。港大提供

世衛西太平洋區域主任Saia Ma'u Piukala與陳肇始日前在馬尼拉簽署合作協議，指定PHCA為「世界衛生基層醫療健康及護理專業人員發展合作中心」。教研中心將作為區域平台，通過能力建設、研究、知識交流及夥伴協作，推動醫療專業發展及醫療系統轉型。中心將為護士提供基層醫療相關培訓，加強在社區為本照護及非傳染病預防方面的能力，亦與醫院管理局及政府合作，推動戒煙培訓，提升前線醫護人員在預防及健康促進方面的專業能力。

陳肇始表示，4月將代表中心出席世衛合作中心全球論壇，參與國際交流，與世界各地夥伴深化合作；相信工作將有助把實證轉化為行動，推動建立更可持續、更公平及更以人為本的基層醫療系統。

本報記者

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