聖提摩太小學AI校務處 工作量省逾3成 校長：釋放空間讓教師投入教學

數字教育有助優化學校行政管理，聖公會聖提摩太小學引入「人工智能智慧校務處平台」系統，藉AI提升行政效率，生成通告內容之餘，亦可即時處理教師代課、採購等繁重工作，相比傳統行政模式，新系統為教師減省逾3成的行政工作量，讓教師更聚焦於日常教學工作。校長田少斌指，引進科技有助理順行政工作，釋放空間讓教師投入教學工作。

聖提摩太小學斥資近4萬元，採用本地企業開發的AI智慧校務處平台，系統可處理多項任務，以處理通告為例，平台可通過語音或文字輸入，按學校格式自動生成通告，並按校長、主任、老師等不同身份設定審批程序，讓教職員清晰跟進，較現時人手輸入、修正、校對及審批的程序，更節省人力及時間。平台亦設有考勤紀錄功能，方便處理教師病假紙，確保提交時間及私隱，只需「撳個掣」便可完成審批，免除紙本保存的麻煩。系統亦可協助採購，處理帳目及審核步驟。

語音或文字輸入生成通告

校長田少斌指，以往校務處在處理行政事務時，往往未能即時回覆或跟進，譬如未能掌握學生的實時狀況，處理教師代課安排亦相當複雜，現時可通過系統調閱教師當值紀錄，系統亦會顯示教師當值情況。他指教育工作繁複，以往教師放學後需留校約3小時處理行政工作，現時運用AI處理行政事務後，相關工作大約減約一句鐘，「順咗，老師條氣都會跟住順」。

隨着政府正削減公營學校資源，田少斌認為學校更加需要善用資源，協助教師減輕行政負擔，集中照顧學生需要。他強調校方引進AI平台，不會因此裁員，反而能讓教師騰出空間進行更多創造性工作，提升整體教育質素，亦期望更多學校可以引進系統。

開發平台的企業項目經理杜嘉，曾任小學教師，她坦言行政工作負荷過重，成為自己提早退休的原因之一，形容見到不少教師埋首行政工作，「教員室的氣氛就如進入自修室」。她認為需要釋放教師空間，反思工作是否符合學生的最佳利益，「可惜老師連這個空間都沒有」。

校方亦計劃運用「智啟學教」計劃下50萬元的撥款，以引進智能學習平台。該校資訊科技組統籌教師羅英翔指，款項預計於6月到位，平台將在中英數等科目，加強培養學生的思考能力。他亦期望與姊妹學校合作，推動AI智慧校務處平台，讓更多學校受惠。

記者 佘丹薇

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