財政預算案2026︱大專開辦AI課程 將獲優先列SSSDP

教育新聞
更新時間：11:36 2026-02-26 HKT
發佈時間：11:36 2026-02-26 HKT

為配合人工智能（AI）創科範疇發展，《預算案》提出透過大專院校培訓AI人才，相關課程在27/28學年起優先列入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），資助大學亦新增共27個與STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）相關的學士學位課程。有學者認同政府做法，但建議須加強在職教師培訓，避免AI教學元素流於「水過鴨背」的體驗式學習。

資大新增27 STEAM學位課程

為鼓勵院校積極開辦更多AI課程，《預算案》公布自資專上院校開辦的AI相關課程，將於27/28學年起優先列入SSSDP。本身有3個相關課程納入SSSDP的都會大學，歡迎有關建議，並透露在26/27學年起開辦「機器人和自動化工程榮譽應用理學士」新課程，期望有更多課程獲納入SSSDP，回應社會對AI專才的殷切需求。各資助大學亦在25/26學年起的三個學年，新增共27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等，而職業訓練局所有高級文憑課程的必修資訊科技單元，也將包含應用AI及相關內容。

對於政府大力推動各院校推出AI課程，城大協理學務副校長（數碼學習）張澤松認為，不同學科都應該融入AI元素，讓學生掌握如何與AI作出合適的溝通。他強調應加強在職老師的培訓，留意「做到」和「明白」兩者之間的區別，「在教授AI元素的同時，要避免流於『水過鴨背』的體驗式學習。」對於AI課程湧現會否質素參差，張澤松指獲政府或市場認可的課程，均有質素保證機制，確保內容合適。

教育相關措施重點（部分）
教育相關措施重點（部分）

《預算案》亦提到，優質教育基金已預留20億元支援中小學數字教育，涵蓋優化課程、加強教師培訓、提供資源支援等，其中包括去年底推出「『智』啟學教」撥款計劃的5億元。政府消息人士稱，由於計劃推出不久，目前討論加碼與否「言之尚早」；剩下15億元如何分配，將視乎今年公布的《中小學數字教育發展藍圖》決定。

