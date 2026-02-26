財政預算案2026︱鼓勵院校主導辦遊學活動拓生源 議員指大學有做 經貿辦才能對外宣傳

香港正發展國際教育樞紐，新一份《財政預算案》繼續推出多項措施，除了成立「留學香港專班」，吸引全球優秀學生來港就學外，更鼓勵八間資助大學及其他專上院校舉辦高增值遊學產品，讓非本地生走訪教研設施，達到拓展生源、吸引人才與增加收入，推動「遊學香港」。有立法會議員指內地及海外院校積極舉辦遊學活動，反觀本港卻非院校主導，強調「大學有做，經貿辦才能宣傳」，建議政府或大學教育資助委員會「取經」。

望推動「遊學香港」

教資會去年已就2025至28三年期，撥出一筆過4000萬元供八間資助大學宣傳「留學香港」品牌。政府消息指，政府期望八大能運用該筆撥款，在「留學香港」之餘協助推動「遊學香港」品牌，初步構想是以科技創新、商業創意、藝術文化等方向，由院校舉辦更多高增值的遊學產品，包括參觀實驗室、大師講座及工作坊等。院校亦可運用暑假時的閒置資源，舉辦自資遊學團，以增加收入。教育局將借助海外經貿辦、駐內地辦事處等渠道，協助本地院校宣傳遊學計劃。

籲向內地及海外大學「取經」

鄧飛建議，政府與教資會考察內地及海外大學舉辦遊學團的經驗。資料圖片

立法會教育界議員鄧飛指，不少海外及內地大學均會舉辦夏令營，讓參與學生了解校情或校園氛圍，例如美國駐各地的大使館均協助院校宣傳其遊學活動，相比之下本港大專院校僅舉行開放日、試堂和參觀校舍等活動，遊學活動則多是旅遊代理夥拍個別學系或教授，規模有限之餘，對於外地學生了解院校作用有限，令海外宣傳有一定難度，「最多是由經貿辦幫忙，但首先要大學有做（遊學團），經貿辦才能宣傳。」他建議政府與教資會考察內地及海外大學舉辦遊學團的經驗，研究在港實行；又指本港的應用科學大學，對吸引「一帶一路」沿線及東南亞國家的學生有優勢，可探討職專教育特色的遊學活動。

預留100億元北都建校貸款

教育相關措施重點（部分）

政府亦繼續推動建設北部都會區大學城，短期內推出三幅位於洪水橋/厦村新發展區的土地，供進駐的資助大學與應科大申請發展校舍，並預留100億元作為建校貸款。消息指，當局經諮詢後，把北都大學城用地面積由早前公布的90公頃，增至約100公頃，當中牛潭尾用地由約46公頃，增至不多於52公頃，洪水橋用地由原先5公頃增至約9公頃，新界北新市鎮用地則維持約40公頃。牛潭尾用地將預留為第三間醫學院的永久校舍，並發展綜合醫教研醫院。科技大學表示，將全速推進醫學院籌建工作，就綜合醫教研醫院的發展方向與營運模式提供專業意見，推動本港醫療與創科協同發展。

學生宿位供應方面，發展局早前宣布推出啟德、小瀝源和東涌東的用地，發展專上教育學生宿舍，消息指下月20日截止提交意向書，如市場反應良好最快年內推售土地。同時「城中學舍」計劃亦繼續推行，消息指截至本月初為止，政府共接獲約25個申請，涉及約5100個宿位，包括23個改裝項目和2個私人土地發展項目。由於各項目改裝情況不一樣，政府會尊重發展商的情況，無意為供應時間訂下「死線」。

