惠及300校逾10萬學生 馬會捐2.55億夥中大支援中小學AI教育

人工智能（AI）教學大行其道，教育界殷切需求。賽馬會撥款逾2.55億元，夥拍中文大學推出「賽馬會人工智能教育」計劃，支援高小及初中階段的AI教育發展。有參與計劃的學校已見初步成果，有小學生研發結合中醫「治未病」理念的健康保健AI應用程式，為用者提供食譜、穴位按摩等建議；有中學生運用AI生成技術為長者拍攝婚紗照，更藉此促進跨代共融。有教師期望當局協助學校AI教學起步，逐步建立學校特色。

馬會通過慈善信託基金及捐助逾2.55億元，推行為期4年半的「賽馬會人工智能教育」計劃，包括提供涵蓋AI基礎及AI+跨學科的AI教學與學習資源、教師專業發展活動、親子工作坊及講座，又會建立教師社群，分享課堂實踐經驗，由「夥伴教師」提供校內支援，計劃惠及300間中小學、逾10萬名學生，並培訓約2200名教師。



教育局局長蔡若蓮在啟動禮指，當局將發布中小學數字教育發展藍圖，包括優化中小學銜接的資訊及創新科技教育課程，訂定AI素養的學習架構，將AI納入核心課程，並加強老師認識AI發展及應用的專業培訓，優化對學校支援。



小學生研健康保健App

參與計劃的天主教領島學校，高小生團隊以3個月時間，研發結合中醫「治未病」理念的健康保健AI應用程式，配合檢測溫度計、血氧計及血壓計等醫療設備，系統會分析用家身體數據，並結合季節、天氣、居住環境及身體不適等輸入資訊，提供食譜、穴位按摩及作息時間調整等個人化保健建議。

參與研發的小六生陳湘群指，家人試用後均認為程式「方便實用」，而團隊早前參加比賽，評審試用後系統即時顯示血壓偏高，對方笑言「早上出門太趕，忘記吃降血壓藥」，印證程式的準確性；未來計劃持續優化功能，包括加入中醫「望診」技術。

中學生為長者拍AI婚照

佛教沈香林紀念中學亦發現AI融入人文關懷的潛力，學生攝影團隊協助長者拍攝婚紗照，但發現長者受年紀及體能所限，未能拍攝水底婚紗照，學生於是利用AI生成技術，滿足長者願望，更發揮創意為照片增添溫度，譬如得悉有長者無兒女，便在照片中加入貓咪。

每次拍攝前，團隊均與長者夫婦深入溝通，了解其愛情故事，讓很多「一輩子都沒有拍攝過婚紗照」的長者，在科技協助下得到安慰。



該校助理校長何嘉琪指，學校推動AI教育已3年，坦言使用外部AI平台生成圖像及視頻的費用不菲，形容成本是一大挑戰，他指當局資源只屬「起步金」，長遠須計劃搭建本地AI平台，又期望馬會提供教材套有助學校AI教育起步，再慢慢形成學校特色。

