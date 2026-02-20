每日雜誌｜缺乏教學實例參考 校園AI應用百花齊放 衍生資訊失準等隱憂 業界盼進一步加強培訓

教育局近年積極推動數字教育，計劃年內公布《中小學數字教育藍圖》。隨着人工智能（AI）迅速發展，學界普遍認為有助提升教學效能及推動個性化學習，惟前線應用仍處摸索階段。業界形容，目前校園的AI應用呈「百花齊放」之勢，各校因應自身情況發展出不同教育方案；惟使用AI教學的同時，亦衍生資訊失準、學生過度依賴，削弱高階思維能力等隱憂。業界期望，政府未來能進一步加強教師培訓、建立教學框架，及提供統一的平台與資源。

根據團結香港基金上月發表的《人工智能在中小學教育的應用與發展》研究報告，在逾1200名受訪師生中，超過9成已在教學或學習過程中使用AI工具，顯示相關技術已融入校園。基金副研究總監郭凱傑指出，教師多利用AI生成教案、練習題及整理評估數據，節省行政與備課時間，將更多精力投放於課堂互動；學生則用於歸納重點或生成練習題，以提升學習效率。

多數教師僅利用AI處理行政工作

有前線教師表示會主動探索AI應用。圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學科學科主任陳錦鋒分享，在初中課堂會利用AI生成圖片提升趣味，高中則為選擇題生成詳盡解析，除解釋正確答案外，亦逐一說明錯誤選項的謬誤，協助學生釐清概念；相關數位資源可長期保存，方便學生隨時重溫。

相對於部分教師發掘AI在教學上的不同應用，目前多數教師仍主要使用AI處理行政工作。香港教育工作者工會創會主席黃建豪形容，業界應用呈「百花齊放」，各校按學生背景發展不同方案。他指，不少教師用於處理電郵、整理會議紀錄，甚至協助撰寫學校社交平台的內容，以減輕文書負擔。他坦言，AI在教學上的應用仍屬探索階段，由於缺乏融入不同學科的實例參考，尚未大規模進入常規教學。

香港教育工作者聯會副會長、立法會議員鄧飛亦認為，目前AI在教育領域尚未發揮「最大威力」。他指出，AI最具潛力之處在於透過大數據進行學情分析與因材施教，例如分析學生習作與考試數據，辨識其在不同知識點的掌握程度，從而為學生設計個人化的學習路徑，惟市面上仍少見能真正落實相關功能的成熟案例。

本港日前發生小六學生在中文科說話評估考試中，懷疑利用AI生成演講稿作弊，引起外界關注。團結香港基金的報告亦發現，有23%學生表示若無AI協助將難以完成功課。郭凱傑提醒，學生若為節省時間而將思考過程「外判」予AI，恐形成「認知債務」（cognitive debt），長遠削弱批判思考與分析能力。

部分學生直接抄答案難掌握知識

面對AI衝擊，身兼校長的黃建豪強調，教育重點應由只追求答案，轉為培養學生的提問、驗證與反思能力。他舉例指，其校在初中設有AI應用課程，每個課程均有約五分一篇幅講解AI使用指引與倫理，包括學術誠信與版權概念，並透過案例討論AI生成內容的可信度與偏誤，讓學生理解科技背後的價值選擇與社會影響。

陳錦鋒亦觀察到，部分學生做功課時會直接抄錄AI生成答案，誤以為抄寫等同掌握知識，「AI或只是隨便生成一些答案敷衍，若當作金科玉律，就出現很大的問題。」他說，目前主流AI模型並非針對香港中學文憑試（DSE）課程訓練，處理深奧或本地課程題目時，準確率僅約6成，教師必須逐一核實內容。

技術限制與資源不均亦是數字教育面臨的挑戰。鄧飛指出，不少海外AI模型主要以英文訓練，故在中文及人文科出錯率偏高；同時，部分模型在港使用受限，師生需透過虛擬私人網路（VPN）連線，增加門檻。

他續指，部分AI功能或需付費訂閱，免費額度有限，學校財政未必能全面負擔。他亦關注經濟條件較佳家庭可為子女安裝多個大型語言模型輔助學習，基層家庭或因成本限制難以跟上，或出現學習資源差距。

郭凱傑補充，AI教育高度依賴校長與教師積極性，資源充裕學校可與科技公司合作開發校本系統，資源較少的學校可能僅能依賴官方安排，長遠或影響學生。他建議參考「拔尖保底」模式，容許先行學校分享經驗，同時由官方提供統一平台支援，保障學生的同時，實現教學資源共享。

教育局推撥款計劃賦能AI教育

教育局去年底推出「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請的學校可獲一筆過50萬元資助；截至本月中，已獲逾9成半公帑資助學校申請。局方表示將盡快發放撥款，以便學校於本學年開展AI賦能教育，並鼓勵學校自主選用合適資源，強調不設創科產品的統一供應商名單。

教育局另回覆指，已於2024/25學年舉辦約430項數字教育相關培訓，參與教師約3萬人次。本學年將推出新一系列AI專業培訓課程，包括介紹基礎概念及教學應用的「AI素養」、聚焦以AI提升各科教學效能的「AI+科目」，以及分享學校領導及教師於整體規劃與應用AI經驗的「AI領導」。

儘管有政策支援，黃建豪坦言，目前僅約3至4成教師能熟練應用基礎AI工具，能高階創作者僅為少數，校方需透過同儕觀課與工作坊帶動同事。他透露，該校計劃利用撥款研發校本生成式AI系統，針對現有課程提供精準回饋，並讓學生參與建立過程，但坦言50萬元難以覆蓋長遠研發成本，需額外資源支持。

教育局早前表示，將於今年內發表《中小學數字教育發展藍圖》及草擬《人工智能素養學習架構》。鄧飛建議，可考慮將數字教育納入教師150小時持續專業發展核心內容，並促請教育局牽頭設立屬於香港的智慧教育平台，以本地課程與文憑試數據訓練模型，降低錯誤率及數據風險。黃建豪則建議當局為不同學習階段制訂AI素養學習架構，明確AI在學習中的輔助角色，並提供跨科整合案例供前線教師參考。

教育局表示，已與香港教育城協作，為師生提供學習AI與運算思維的網上平台及專家講座資源；教城亦正與教育科技企業、專業團體及專上學界聯繫，探討開發安全、可靠，並配合本地課程的AI教學平台。當局會與相關機構保持溝通，持續優化現有平台功能，深化AI應用。

內地列明不同學段應用指引 降低風險保障教學質量

人工智能（AI）在教育領域的應用日益普及，各地政府相繼推出指引與配套措施，以降低風險並保障教學質量。

國家教育部發布的《中小學生成式人工智能使用指南（2025年版）》對師生使用AI訂立明確規範。指南指出，教師可利用AI生成教案、賦能課堂互動及學情分析，但不得直接以AI回答學生問題，亦應避免直接以AI生成內容評價學生；同時嚴禁將個人信息、試題等敏感信息輸入AI工具。

在學生層面，指南列明不同學段的應用場景，例如小學階段禁止學生獨自使用開放式生成功能，僅限教師用作輔助教學；初中可適度探索生成內容的邏輯性分析；高中則可結合技術原理開展探究性學習。指南強調，學生不得在作業中複製AI生成內容，考試與測驗期間更嚴禁利用生成式AI作弊等。

英國主動支持學校AI工具開發

英國教育部則發布生成式AI產品安全指引，針對開發商與供應商提出最低安全要求，包括採用技術措施過濾有害內容、防止系統遭未授權修改等，確保產品可在校園安全使用。當地同時成立「教育科技實證委員會」，由專家評估產品的教學成效，協助學校作出採購決策。

此外，當地政府主動支持開發供學校使用的AI工具，並建立官方認可的內容庫供AI模型訓練，涵蓋本地課程教材、政策指引及匿名化的學生作業資料。據估算，該內容庫可將AI生成內容的準確度由67%提升至92%。

新加坡教育部同樣重視使用教育科技，頒布《教育用AI道德框架》，確立公平、問責、透明及安全等核心原則，並發布校園應用生成式AI的指引。當地政府亦強化其國家線上學習平台「學生學習平台」，引入新型AI驅動工具供公營學校師生免費使用，確保符合課程標準及保障資料隱私等。

記者：潘明卉