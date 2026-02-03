大埔舊墟公立學校擬申「『智』啟學教」撥款 支援教師用AI設計教學 │ 專訪

教育局早前推出「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請的學校將獲發一筆過50萬元撥款，用於推動校本的人工智能（AI）賦能教育項目。大埔舊墟公立學校創新及STEAM教育總主任區建強向《星島》表示，校方打算申請此計劃，他又認為學校目前最迫切的需要，並非單純添置硬件或平台，而是為教師提供所需的支援，例如讓教師掌握如何利用AI工具協助設計具體的教學方案。

部分用作學生活動開支

區建強（右一）表示，現時最迫切需要的並非單純的硬件或平台添置，而是針對教師的支援。佘丹薇攝

區建強向本報表示，學校有意申請「『智』啟學教」撥款計劃，在資金運用上，學校將採取「軟硬兼施」的策略，「硬件方面，學校將考慮購置高效能運算電腦，以支援本地端AI運算及編程教學，並升級智能教學裝置。軟件與服務方面，資金將用於訂閱生成式AI平台及購買相關的學習管理系統。」他續指，部分撥款會用作學生活動開支，例如舉辦AI工作坊、資助學生參與校外科技比賽或考察活動等，讓學生能體驗AI的實際應用。

對於以AI輔助教學的挑戰，區建強認為，當前學校最迫切的需要是對教師的支援。他指出，首要需求是聚焦教師專業發展，讓教師掌握如何運用AI工具作具體的教學設計，而非僅止於操作層面；其次，他指學校需要具體的教案作參考，以了解如何將 AI 融入中、英、數、科學及人文科等科目的學與教。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

「『智』啟學教」撥款計劃研討會 聚焦50萬撥款運用

研究：小學教師已在教學中廣泛運用多種AI工具