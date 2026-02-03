Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔舊墟公立學校擬申「『智』啟學教」撥款 支援教師用AI設計教學 │ 專訪

教育新聞
更新時間：07:30 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-03 HKT

教育局早前推出「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請的學校將獲發一筆過50萬元撥款，用於推動校本的人工智能（AI）賦能教育項目。大埔舊墟公立學校創新及STEAM教育總主任區建強向《星島》表示，校方打算申請此計劃，他又認為學校目前最迫切的需要，並非單純添置硬件或平台，而是為教師提供所需的支援，例如讓教師掌握如何利用AI工具協助設計具體的教學方案。

部分用作學生活動開支

區建強（右一）表示，現時最迫切需要的並非單純的硬件或平台添置，而是針對教師的支援。佘丹薇攝
區建強（右一）表示，現時最迫切需要的並非單純的硬件或平台添置，而是針對教師的支援。佘丹薇攝

區建強向本報表示，學校有意申請「『智』啟學教」撥款計劃，在資金運用上，學校將採取「軟硬兼施」的策略，「硬件方面，學校將考慮購置高效能運算電腦，以支援本地端AI運算及編程教學，並升級智能教學裝置。軟件與服務方面，資金將用於訂閱生成式AI平台及購買相關的學習管理系統。」他續指，部分撥款會用作學生活動開支，例如舉辦AI工作坊、資助學生參與校外科技比賽或考察活動等，讓學生能體驗AI的實際應用。

對於以AI輔助教學的挑戰，區建強認為，當前學校最迫切的需要是對教師的支援。他指出，首要需求是聚焦教師專業發展，讓教師掌握如何運用AI工具作具體的教學設計，而非僅止於操作層面；其次，他指學校需要具體的教案作參考，以了解如何將 AI 融入中、英、數、科學及人文科等科目的學與教。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

「『智』啟學教」撥款計劃研討會 聚焦50萬撥款運用

研究：小學教師已在教學中廣泛運用多種AI工具

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
18小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
14小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
14小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
14小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
14小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
12小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
9小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
16小時前