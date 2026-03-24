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教大推「天地同框」 太空展覽學生創作

教育新聞
更新時間：08:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-24 HKT

太空與藝術，看似風馬牛不相及，卻同樣承載人類對世界的探索與感性認識。教育大學訪問教授徐冰及其工作室推動的「天地同框」項目，將學生創作通過「SCA-2號」藝術衛星登上太空，突破地球界限。鼓勵學生以創意回望地球，培養跨界思維。教大文化與創意藝術學系教授洪強指，學生作品融入了文學表現手法，將個人情感與宇宙連結；有參賽學生形容，作品的意義因此獲得昇華。

用多元符號演繹古詩文

當代著名藝術家徐冰，目前是教大文化與創意藝術學系訪問教授。他在數年前開始探索太空作為藝術創作的可能性，並與教大合作展開太空藝術項目，向中學及大學生徵集創作，首階段的學生作品已通過地面控制站，上傳至「SCA-2號」藝術衛星的螢幕上。

修讀創意藝術與文化榮譽文學士及視覺藝術教育學士課程五年級的張以琳，作品成功獲選，創作靈感源自文憑試範文《月下獨酌》的最後一句：「永結無情遊，相期邈雲漢」，運用多元符號演繹古詩文，向宇宙傳遞地球的人文與藝術之美（小圖）。看見作品在太空「展覽」，她坦言感受到「宇宙不再遙不可及」。

對於獲選學生的作品，徐冰指太空科技看似前衛，但學生將古詩詞等傳統元素融入其中，正與香港的文化環境息息相關，「把地球人看來的不同，放在宇宙尺度下，判斷就會改變。」他解釋作品揀選的準則，是必須借助衞星才能表達，「如果在地球上可以解決的效果和作品，那就沒有必要拿到衛星去播放。」

文化與創意藝術學系教授洪強欣賞學生的創作思維，形容手法猶如文學中的「賦、比、興」，譬如有作品把自身缺點，比作月亮的陰晴圓缺，他形容太空藝術正是「與宇宙的對話」。

記者 佘丹薇

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