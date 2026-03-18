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日內瓦國際發明展 教大奪11獎創佳績

教育新聞
更新時間：12:40 2026-03-18 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-18 HKT

本港院校在第51屆日內瓦國際發明展表現突出，教育大學的9個參賽項目，共獲11項殊榮，包括兩項國際特別獎、一項評審團嘉許金獎，以及3金2銀3銅，創下教大參賽以來的最佳成績。副校長（研究與發展）陳智軒強調，參賽彰顯教大研究團隊的努力，亦開啟與全球創新夥伴及專家深化合作的寶貴機會。

兩項目獲金獎及國際特別獎

教大派出來自研究團隊、學生和初創團隊共9個項目參賽，獲「評審團嘉許金獎」的「EmoCare: 由AI賦能的『心情好幫手』」項目，由數學與資訊科技學系教授宋燕捷領導，以人工智能驅動，運用PERMA心理學模型提升用戶的情緒健康，系統提供日記情緒追蹤、圖像生成和反思等功能，協助用戶增強心理韌性，並提供即時儀表板顯示情緒趨勢和報告，以便進行深度分析。

兩個同時獲得金獎及國際特別獎的項目，分別是知識轉移辦公室助理教授蒙偉賢研發的「用於未來6G和衛星發射器的人工智能電路設計」，以及科學與環境學系助理教授程金平研發的「被動式環境DNA/RNA富集和採樣系統」。前者利用深度神經網路技術，準確預測未來無線6G通訊系統及衛星發射器之線性特性，測試時間縮減逾70%，進一步自動生成符合3GPP標準、具低電流消耗之線路，大幅提升6G行動通訊及衛星通訊系統設計的效率和速度。後者則是便攜式、可靈活部署的被動式eDNA/eRNA富集和採樣系統，可高效實現大面積eDNA/eRNA採集，節省90%時間及75%成本。

本報記者

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