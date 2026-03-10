教大辦電競碩士冀培訓高級人才 來屆收逾百人申請報讀

電子競技近年發展備受矚目，更列為亞運會正式項目，人才需求殷切。教育大學開辦「電子競技運動管理文學碩士」課程，取錄首屆14名學生，內容涵蓋電競活動規劃與管理、場館管理、市場行銷、企業治理等，來屆課程已收到逾百人申請報讀。教大健康與體育學系副教授梁家文形容，電競行業是「超跨學科」項目，期望課程培訓掌握跨專業知識的高級人才，協助推動本港電競行業發展。

形容屬「超跨學科」項目

電子競技近年風靡全球，多款遊戲的比賽儼然成為國際盛事。資料圖片

有別於其他院校的電競專業相關副學位及學士課程，教大開辦新課程是本港首個電競相關的碩士課程。課程核心內容包括電競活動規劃與管理、消費者行為、場館管理、市場行銷和公司治理等，學生亦可選擇電競心理和生理表現課程，為投身教練行列作準備。教大健康與體育學系副教授梁家文坦言，業界期望有電競專門畢業的學生，新課程為有志深造者提供升學路徑，「如想要有系統地培訓人才，需要低至高水平都有，現在正欠缺高水平的人才」。

梁家文形容電競行業是「超跨學科」（Super-multidisciplinary）的項目，從管理、運動、資訊科技到媒體等元素均包含在內，而業界冀吸納來自不同專業背景，同時兼具電競專業知識的人才，「而非想要從小到大都是讀電競的人」。首屆課程取錄的14名學生，來自電競行業、資訊科技、媒體等板塊，亦有來自德國和芬蘭的本科生。她透露，2026/27年度新一屆課程已收到逾百份申請，希望錄取30至40人，但強調「貴精不貴多」，所有符合基本要求的申請人均須接受面試。

為緊貼行業發展，校方去年安排學生到CGA Entertainment、ASK Idea HK、騰訊遊戲光子香港辦公室等企業實習，未來表現優異的實習生，更有機會在電競世界盃（EWC）長期實習；而教學團隊亦包括中國香港電競總會成員，專責講解如何與政府商討營運電競俱樂部，以至舉辦M品牌活動等內容。校方將安排學生本月前往上海考察電競行業發展。

料成「電競出海」跳板

提到畢業生出路，梁家文稱完全不用擔心，不僅本地學校舉辦無人機、編程機械人等涉及STEM比賽，人才需求殷切，內地與海外機遇亦相當多。她指大灣區與內地電競市場發展迅速、潛力不容忽視，但希望畢業生能留港發展，協助本地舉辦不同類型的賽事，尤其啟德體育園建成後，有利大型賽事在港舉辦。

教大教育發展與創新學院助理教授柯曉波補充稱，內地科企把旗下遊戲打入海外市場已成趨勢，相信本港成為內地「電競出海」的跳板，對學生帶來發展機會。

記者歐文瀚

延伸閱讀︰

教大健兒全運會奪5金 單車隊總教練獲任客席教授

教育大學總結阿聯酋訪問行程 拓展院校中東地區影響力